Прямой эфир

Можно ли после бани обливаться ледяной водой или растираться снегом? Что думают в ОСВОД

24 января 2019 08:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Специалист высказал мнение в программе «Большой город».

Илона Волынец, СТВ:
Можно ли из бани окунаться в ледяную воду, допустим, близлежащего водоёма? Или снегом растираться?

Можно ли после бани обливаться ледяной водой или растираться снегом? Что думают в ОСВОД -1

Фёдор Клюкач, председатель Минской городской организации ОСВОД:
Если это озеро – 2-3 метра, то можно. А если нет, то лучше в снежок. Растёрся снежком и назад в парилку. Всё будет нормально.

Илона Волынец:
То есть перепад температур…

Фёдор Клюкач:
Это не страшно. Только нужно сразу же опять в парилку. Если после баньки. Снегом обтёрся или окунулся, или ушат холодной воды на себя вылил – и сразу опять в парилку. А там температура 100-110 градусов – нормально, вопросов нет.

Где в Минске можно безопасно окунуться в прорубь?

# Здоровье # Здоровье # Федор Клюкач

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси появится мобильное приложение для доноров крови. Как оно будет работать?
24 января 2019 07:38

В Беларуси появится мобильное приложение для доноров крови. Как оно будет работать?

Капуста, дайкон и хурма. Какие ещё овощи и фрукты стоит есть зимой, и как их выбрать
22 января 2019 08:30

Капуста, дайкон и хурма. Какие ещё овощи и фрукты стоит есть зимой, и как их выбрать

«Качество очень хорошее»: за какими услугами стоит ехать к белорусским врачам и как это сделать
22 января 2019 08:11

«Качество очень хорошее»: за какими услугами стоит ехать к белорусским врачам и как это сделать