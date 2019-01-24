Можно ли после бани обливаться ледяной водой или растираться снегом? Что думают в ОСВОД

Фёдор Клюкач, председатель Минской городской организации ОСВОД:

Если это озеро – 2-3 метра, то можно. А если нет, то лучше в снежок. Растёрся снежком и назад в парилку. Всё будет нормально.

Илона Волынец:

То есть перепад температур…

Фёдор Клюкач:

Это не страшно. Только нужно сразу же опять в парилку. Если после баньки. Снегом обтёрся или окунулся, или ушат холодной воды на себя вылил – и сразу опять в парилку. А там температура 100-110 градусов – нормально, вопросов нет.

Где в Минске можно безопасно окунуться в прорубь?