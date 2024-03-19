От чего может развиться гайморит и как лечить заболевание? Пообщались с ЛОР-врачом

Самая частая причина посещения оториноларинголога – это болезни носа и придаточных пазух. Гайморит, или верхнечелюстной синусит – это воспалительный процесс.

Анатолий Минич, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:

Это представляет собой образование полости в костях лица, у нас под глазами, которая в норме заполнена воздухом. И на слизистой, которая служит, чтобы увлажнять воздух, выполняет защитные функции и некоторые другие при заболеваниях различного характера, сопровождающихся насморком, и частью респираторных. Наступает временный паралич слизистой, мерцательного эпителия в полости носа. Поэтому под какими-либо физиологическими силами самостоятельно гайморова пазуха, или верхнечелюстной синус, дренироваться не может. В результате там возникает отек слизистой, полностью блокируется соустье, через которое дренируется синус. И начинает накапливаться секрет.

Начинается гайморит с насморка. Если он не проходит и через неделю симптомы только ухудшаются, стоит обратиться к врачу. При гайморите также может проявляться лицевая боль – под глазами на уровне щек, а также давление на зубы. Анатолий Минич:

Если говорить про острый верхнечелюстной синусит, то возбудитель, который может его вызывать, может быть разнообразным, в зависимости от того, какой конкретный патоген попадет в полость синуса. Это могут быть вирусные процессы, грибковые и, конечно же, бактериальные. Любой агент может вызвать этот процесс.





Гайморит может быть односторонний – при воспалении одной пазухи, или двусторонний. По характеру течения выделяют хронический гайморит как вялотекущее заболевание и острый. Особое место занимают синуситы, вызванные инородными телами. К примеру, имплантами или пломбировочным материалом. Анатолий Минич:

Наиболее часто это острые синуситы. Они, безусловно, требуют обращения в лор-врачу, проведения определенных методов диагностики, в частности это какие-то методы рентген-диагностики. Или просто рентген околоносовых синусов, выполнение КТ или конусно-лучевой компьютерной томографии для определения объема поражения синусов и определения с тактикой лечения. Пункции верхнечелюстных синусов являются методом лечения, преследуют ту же цель, как и любые другие хирургические методы лечения. Если где-то есть гной, его нужно удалить. Альтернативами данной процедуры являются промывание носа по Проетцу, или «кукушка». А также есть беспункционный метод дренажа околоносовых синусов с использованием ЯМИК-катетера.