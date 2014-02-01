Острый отит: самолечение может привести к смерти

Оставленный без внимания острый отит может привести к довольно серьезным последствиям, даже фатальным.

Причины отита

Александр Картель, заведующий лор-отделением 4 ГКБ им. Н. Е. Савченко:

Механизмов развития очень много. Во-первых, это, как правило, простуда. Человек заболевает, и неправильное лечение приводит к отиту. У кого-то есть механические препятствия: хронический ринит, искривление перегородки носа, аденоиды — все это приводит к острым отитам. Промывание носа, особенно часто у детей. Родители не умеют промывать. И так нос не дышит, так как забит, а они начинают лить все подряд туда, еще больше наливают жидкости.

Неправильное высмаркивание носа. Высмаркивают нос двумя половинками носа, как правило, а это создает давление и жидкость идет в уши.

Буцель Анна Чеславовна, заведующая кафедрой болезней уха, горло, носа БГМУ, кандидат медицинских наук, доцент:

Наиболее частой причиной развития средних ринитов является патология носа, околоносовых пазух, носоглотки.

Симптомы отита

Отит чаще всего проявляется снижением слуха. Но это снижение замечают не все, так как второе ухо, как говорят оториноларингологи, компенсирует недостаток в слухе.

Александр Картель:

Может быть, как правило, подъем температуры, сильная боль. Если говорить про детей, то родители говорят, что накануне это какой-то насморк, вирусная инфекция и уже последующая, как правило, это острый отит.

Буцель Анна Чеславовна:

Есть разные формы средних отитов. Есть, так называемые катаральные формы средних отитов — симптомы такие ненавязчивые: заложенность в ухе. Если форма отита гнойная, то основной симптом – боль в ухе, достаточно сильная боль.

Если появилась боль в ухе, ни в ком случае нельзя заниматься самолечением, потому что заболевания уха чреваты осложнениями.

Александр Картель:

При первых признаках острого отита нужно срочно обратиться к врачу оториноларингологу. Он изучит анамнез больного, осмотрит верхние дыхательные пути и уха и при наличии симптомов болезни установит диагноз.

Первая диагностика — осмотр врачом. Следующая — тимпанометрия. Можно посмотреть, проходима ли слуховая труба, не проходима. Есть там экссудат или нет.

Выявить наличие и степень снижения барабанной перепонки, оценить уровень жидкости за барабанной перепонкой помогает оптическое исследование — фотоскапия.

Когда отит только набирает силу, то человеку субъективно кажется, что он нормально слышит. Тем временем, начальное снижение имеет место и выявить его позволяет аудиологическое исследование.

Светлана Черемисова, медицинская сестра аудиологического кабинета:

Аудиограмма — проверка слуха. Для каждого возраста своя слуховая норма. Проверяем воздушную проводимость, костную с помощью аудиометра.

Лечение отита

Как осуществляется лечение отитов разной степени тяжести и разной локализации?

Буцель Анна Чеславовна:

Если отит носит воспалительный характер, когда сильная боль, подъем температуры, другие интоксикационные симптомы появляются у пациента, то такое состояние требует, естественно, назначение обязательно антибактериальной терапии.

Местное лечение сводится, прежде всего, к закапыванию сосудоссуживающих капель в нос. Это обязательное условие, это помогает нам улучшить функцию слуховой трубы со стороны полости носоглотки, полости носа. И закапывание капель в наружный слуховой проход.

Александр Картель:

У маленьких детей на первом месте стоит восстановление носового дыхания, то есть это сосудосуживающие капли в нос, это, допустим, капли в ухо, согревающие компрессы, если невысокая температура, жаропонижающие, антигистаминные препараты, секретолитики. Если высокая температура, тем более идет осложнение после перенесенной какой-то вирусной инфекции, нужны антибиотики.

Жир барсучий я не рекомендую, они только забивают барсучьим жиром проход. Какие-то мази не советую делать. Стоит ли закапывать капли в нос? Я считаю, да, особенно, когда насморк, который привел к острому отиту.

Буцель Анна Чеславовна:

Выбор капель, которые мы используем в местный наружный слуховой проход, может быть разным. Если отделяемого из уха нет, то Вы можете закапывать в ухо капли на спиртовой основе, если на барабанной перепонке есть дырочка, о чем будет свидетельствовать отделяемое, которое появляется в наружном слуховом проходе, здесь капли должен назначать доктор, это несомненно.

Иногда имеет место невоспалительная форма острого отита, связанная с тем, что в полости среднего уха скапливается жидкость, которая потом нагнаивается. Избавить таких пациентов от проблем помогает специальное вмешательство — парацентез.

Буцель Анна Чеславовна:

Парацентез — разрез барабанной перепонки. Выполняется с целью отдачи оттока патологического секрета из барабанной полости в наружный слуховой проход.