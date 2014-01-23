Международный центр клеточных технологий. В Минске будут производить стволовые клетки и лечить ими

Новости Беларуси. Научный прорыв в медицине.

Международный центр клеточных технологий откроется в Минске. Лечение стволовыми клетками - это сенсация века в медицине. Сейчас оно применяется при самых разных заболеваниях: нервной системы, включая инсульт, травмы позвоночника и головного мозга, сердечно-сосудистой, в том числе и при инфаркте миокарда. Стволовые клетки восстанавливают иммунитет и суставные хрящи, улучшают структуру кожи.

Центр будет заниматься не только лечением, но и производством клеток.

Кроме того, используя новейшую технологию, медики смогут выявлять генную предрасположенность к различным видам спорта и заболеваниям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.