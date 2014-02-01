Доктор Капитонова: Белорусы неправильно питаются и детей своих кормят неправильно

Почему так актуальна проблема неправильного питания во всем мире, и, в частности, в нашей стране?

Капитонова Элеонора Кузьминична, директор Центра оздоровительного питания и содействия здоровью, доктор медицинских наук:

Я думаю, и не только я думаю, потому что лавинообразно нарастает число заболеваний, которые прямо или косвенно связаны с проблемами питания. Это так называемые неинфекционные заболевания: сердечно-сосудистые, онкологические, болезни суставов, болезни пищеварительной системы, болезни обменной системы, болезни эндокринной системы. И это не только в странах Европы, это и на другой половине земного шара. Все в мире заняты этой проблемой. Кроме того, значительное количество людей имеют избыточную массу тела, которая ассоциируется как раз с неинфекционными болезнями, и с разрастанием их частоты. Называют такую цифру, по данным Всемирной организации здравоохранения — примерно 30% населения.

Пища — строитель организма, пища — источник жизни. Только благодаря этому топливу и работает механизм под названием человек.

Эмма Руденко, доктор медицинских наук, профессор:

Питание — основа здоровья человека. Все-таки организм строится на основе питания и обновляется на основе питания, поэтому питание — основная, наверное, составляющая наравне, допустим, с физической активностью, факторов, которые влияют на здоровье человека.

То, что человек потребляет вместе с пищей, мы не всегда знаем, могут быть какие-то и пищевые добавки, это несвежие продукты. Нечестное отношение продавцов в магазине, которые продают уже просроченные продукты.

Взять от пищи свой прожиточный минимум, то есть весь объем нужных нам полезных веществ, мы не в состоянии — мы просто столько не едим. Вдобавок к этому, сами продукты фактически истощены по своему составу. В итоге — нехватка некоторых пищевых элементов выливается в болезни, которые так и называются — алиментарные.

Эмма Руденко:

Взрослому человеку необходимо в сутки получать 1000-1500 мг кальция в сутки. Это не обязательно таблетки, это вместе с едой. Должна быть достаточной доза витамина Д — где-то 400-800 МЕ, иногда это нужно и больше. Это обязательно белки качественные в г/кг веса, это должны быть и другие микроэлементы, потому что на здоровые костные ткани влияют и магний, и бор, и цинк.

Не надо думать, что стоит нам кушать больше, мы сразу же поздоровеем, ведь количество не всегда соответствует качеству. Если переизбыток фруктов и овощей даже полезен, то перебор жирного мяса чреват серьезными проблемами со здоровьем.

Эмма Руденко:

Что касается традиционных белорусов, это избыточный прием жирной пищи, все-таки сало для белорусов является традиционным продуктом, это соленые продукты, мы еще все-таки не уйдем от консервирования, то есть тоже консерванты применяем. И в целом, наверное, может быть, меньше люди стали применять молочных продуктов, в этом проблема. Конечно, калорийность, то, что картошки много мы едим, макароны, хлеб, вот это, наверное, тоже можно считать какими-то особенностями белорусов.

Когда человек впервые должен стать ответственным, в том числе и за свое питание?

Капитонова Элеонора Кузьминична:

Вообще говорят, что чувство ответственности воспитывается у человека с раннего возраста, но формируется примерно в подростковом возрасте, поэтому где-то с подросткового возраста. Если мы говорим о том, кто же и как должен заботиться о питании, то начинается это с беременной женщины, потому что беременная женщина носит ребенка и она, естественно, должна думать, какого ребенка она родит, и какой фундамент здоровья будет заложен у этого ребенка. Вообще на сегодняшний день приоритетной является теория программирования или гипотеза программирования питанием. Это означает, что то питание, которое получал ребенок в последнем триместре беременности и в раннем возрасте — в первые 3 года жизни, особенно в первый год жизни, накладывает не только фундамент здоровья, но и основу под его будущие болезни.

Я как педиатр видела, если родители своего ребенка правильно за ним ухаживают, правильно воспитывают, грамотно подходят к этому вопросу — не болеют эти дети. Они растут здоровыми, счастливыми и нормальными. Все болезни в руках родителей, потом в руках самого человека.

Получается, что у нас примерно 85% всех обращений за медицинской помощью это неинфекционные заболевания, то есть это заболевания, которые связаны как раз с тем, что человек сам своими руками сотворил.

Наталья Пачепко, психолог высшей категории:

Пищевые привычки складываются в семье, они основываются на традициях семьи, на религиозных традициях, на традициях определенной национальности — это все видно именно на столе в любой семье, то есть какими традициями живет семья, так питается и ребенок. И очень часто маме легче согласиться, дать ребенку то, что он хочет, чем уговорить скушать его полезное, потому что на это нужно затрачивать время свое.

Капитонова Элеонора Кузьминична:

В первые три года жизни закладываются все моменты воспитания.

Я считаю, что беда наших родителей в том, что культура питания ни каким образом не прививается. Ребенок все-таки с раннего возраста должен понимать, что едят за столом, с чистыми руками, из красивой посуды, не торопясь. У нас родители, к сожалению, стараются ребенка пичкать всегда и везде, всем. И можно видеть жующих детей в автобусе, в троллейбусе, никто не обращает внимания чистые-нечистые у них руки, в цирке, в театре детском, каких-то детских праздниках — все ходят с пакетами, с чипсами, с кукурузой, со сладкой ватой и т.д.

Вырастает ребенок, который во взрослом состоянии для него еда не средство (пришел, поел, получил удовольствие и подпитку), а она сопровождает его везде. Дальше начинается еда на рабочем месте, за компьютером, телевизором за книжкой, еда просто так, как процесс, без учета нужна-не нужна, без того - слушает ли организм, без учета, что я ем в этом момент, получаю ли я, если не удовольствие, то хотя бы какую-то пользу от того, что я съел.

Когда ребенок начинает посещать организованный коллектив — детский сад, школу, очень многие родители считают, что в детском саду идеально сбалансированное, правильное питание, пусть там и питается, плюс еще стараются к детсадовскому питанию где-то дома что-то свое подкормить, потому что у большинства наших родителей такое представление о здоровье: чем больше ребенок ест, тем он здоровее. Исследования, которые проводились в организованных коллективах, показывают, что с учетом домашней еды наши дети переедают, они значительно перебирают по каллоражу относительно своей нормы возрастной, в том числе перебирают жиров и простых сахаров.

Как решается данная проблема в других странах? Есть какие-то попытки у нас подойти к этой проблеме в глобальном масштабе?

Капитонова Элеонора Кузьминична:

Да, каждая страна решает по-своему, причем в одних странах проблема избыточной массы тела, в других - проблема недостаточного питания. Мы сейчас говорим о странах с высокоразвитой экономикой, там, где как раз избыточный вес стал проблемой, причем стал он, потому что жизнь изменилась современная. Современному человеку не нужно, как пещерному человеку, бегать за мамонтом, тратить энергию, потом кусок мяса какой-то получить и его съесть. Современный человек ведет очень малоподвижный образ жизни: дома за телевизором или книгой, в транспорте до работы, затем в транспорте после работы, потом опять дома за телевизором или за столом, или за книгой. И получается, что расход у него энергии незначительный.

Наталья Пачепко:

Психологический аспект в проблемах пищевого поведения давно отодвигается на задний план. По-моему, он далеко не последняя причина того, что человек предается перееданию. Мы едим, когда радуемся, мы едим, когда грустим, мы едим в одиночестве и едим в компании. И каждое событие нашей жизни мы отмечаем таким удовольствием как еда, то есть это самое доступное удовольствие, и когда у человека кроме этого нету больше ничего, он начинает заедать. Заедать стрессы, заедать свои неудачи. Мы хотим помочь человеку увидеть себя, познакомится с собой, раскрыть секреты своей психологии, чтобы он взял ответственность за то, что с ним происходит в свои руки.

Капитонова Элеонора Кузьминична:

И в рамках международных проектов, и в рамках своей служебной деятельности, я почти все страны Европы посетила как раз по изучению здравоохранения и медицинского образования в этих странах. Самый известный проект в этом плане — это проект «Северная Карелия», который вообще во всем мире известен и взят за модель таких проектов. Он был инициирован Всемирной организацией здравоохранения и проводился в Финляндии, в одной из частей Карелии, которая вошла в состав Финляндии. Там в течение многих лет такой комплексный был подход. С одной стороны, образовательные технологии, то есть и в школе детям, а дети рассказывали своим родителям, как нужно питаться, уменьшать насыщенные жиры, снижать количество сахара, уменьшать употребление алкоголя, отказаться от курения, больше физической активности и т.д. Кроме того, были организационные меры приняты, когда массовые забеги какие-то, мероприятия, учили, как готовить пищу без жира и т.д. И в течение ряда лет проводилась такая вот политика и, например, на сегодняшний день, это уже примерно 30 с лишним лет прошло, они снизили заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями примерно на 80%.

Годами, десятилетиями нас приучали, что за нас кто-то отвечает. Врач должен отвечать за здоровье, родитель должен отвечать за то, чтобы ребенок себя хорошо вел и в жизни устроился, начальник должен отвечать за то, что делает подчиненный. То есть, это до такой меры, как мне кажется, неправильное распределение ролей, я бы так сказала, потому что это ограничивает свободу человека.

С чего нужно начать?

Капитонова Элеонора Кузьминична:

Сначала нужно получить информацию. Нужно узнать, как это делается. Для начала нужно, так сказать, взглянуть на себя в зеркало, но не самому, а вместе со специалистом. Чем он питается, и что тот на сегодняшний день из себя представляет, какой его вес, какое его состояние здоровья относительно его возраста, относительно его образа жизни.

Контролировать и управлять своим телом человек может через грамотный выбор стратегии питания. Сегодня определиться с этой стратегией могут помочь специальные комплексные аппаратно-программные исследования.

Определение состава организма биоимпедансным методом: цветной протокол состава тела дает наглядное представление о том, из чего сделан данный человек. Чего в нем больше — жира, мышц, активных клеток, костной ткани или воды.

Светлана Развенкова, специалист Центра оздоровительного питания:

Этим методом определяется индекс массы человека, жировая масса, тощая масса, клеточная масса и многие другие параметры.

Последующие комментарии специалиста помогут человеку самостоятельно сформировать свою персональную корзину здоровых продуктов, сообщили в программе «Здравствуйте, доктор!» на СТВ

Капитонова Элеонора Кузьминична:

Вы можете активно влиять на свое питание, даже не пользуясь подсказками специалистов, что очень важно, чтобы вы не были в каком-то жестком туннеле, вы имеете полное право делать выбор, потому что у вас есть табличка, есть картинка и вы можете сориентироваться, что у вас в избытке или недостатке в вашем фактическом питании. Опять-таки вы видите и можете активно влиять на свое питание, исправлять. Если здесь избыточная жировая масса и недостаток скелетной мышечной массы, значит нужно таким образом перестроить элементы питания, чтобы лишний жир из организма уходил, а путем увеличения физической активности наращивать скелетно-мышечную массу.

Знания о своем организме и питании после этих исследований меняют жизнь человека так, как если бы он всю жизнь ездил на такси, а теперь сам научился управлять автомобилем.

Капитонова Элеонора Кузьминична:

Он свободен, если он сам принимает за себя решения свои, если он отвечает за эти решения, тогда он может быть свободным. Если ему навязывают мнение, решение, какая же это свобода?