В Беларуси в работу участковых врачей внедрят индикаторы качества

Новости Беларуси. В работу участковых врачей внедрят индикаторы качества. Министр здравоохранения, Василий Жарко, считает, что такая мера позволит улучшить уровень диспансеризации.

29 января на заседании коллегии Минздрава глава ведомства отметил, что пропаганда здорового образа жизни, профилактика острых респираторных заболеваний — один из основных направлений развития отечественного здравоохранения.

Кстати, несмотря на холодное время, поликлиники не зафиксировали роста заболеваемости ОРВИ и гриппа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Жарко, Министр здравоохранения Республики Беларусь:

Может быть, нам немножко и погода помогает, — мороз и нету этой слякоти, но мы привили около 40% населения, плюс в прошлом году около 40%, 50% из них имеет иммунитет, это больше половины страны имеет защиту. Я думаю, что в этом году таких эпидемий как были 2008-2009 годы, не будет.

Врачи сегодня обсудили успехи и поражения года минувшего и планы на год наступивший. В перспективе — трансплантация комплекса лёгкое-сердце и открытие большого диагностического корпуса в РНПЦ «Кардиология». Но сами врачи признаются, что самая высокая планка для них, к которой каждый стремится и которой достичь невозможно – стопроцентное выздоровление больных.

Для кардиохирурга Вадима Шумовца пациенты стали уже семьёй, а научно-практический центр «Кардиология» - вторым домом. И это не преувеличение. 120 операций в год, среди них и трансплантация сердца. Из больницы Вадим Владимирович иногда не уходит сутками.

Вадим Шумовец, врач-кардиохирург РНПЦ «Кардиология»:

Дочь уже шутит – может, хоть в гости будешь заходить...

Операции по пересадке сердца в Беларуси уже практически поставлены на поток. Только за минувший год в этом центре провели четыре десятка таких трансплантаций.

Вадим Шумовец, врач-кардиохирург РНПЦ «Кардиология»:

Пересадка сердца - это как полет в космос.

Сегодня у врачей -- амбициозные планы – пересадить комплекс: легкое-сердце. Как делать такие трансплантации, они уже знают.

29 января перспективы развития высокотехнологичных операций стали одной из основных тем дискуссии в Минздраве. Врачи собрались, чтобы поговорить об успехах и поражениях года минувшего и обсудить планы на будущее.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Наши врачи делают все операции, которые делают в мире.

Несмотря на большой опыт проведения сложных операций, врачи все же делают ставку не на них, а на профилактику. Уже в 2014 году в рамках РНПЦ «Кардиология» откроется современный диагностический корпус, который позволит максимально рано и точно выявлять сердечные заболевания. А значит, не доводить дело до оперативного вмешательства.

Кардиохирурги признаются, что для них нет лучше новости – чем отсутствие операций. Кстати, те, кто каждый день держит в руках бьющее сердце, верят, что где-то рядом с ним есть душа, увидеть которую не дано даже им – людям, побеждающим смерть.

Вадим Шумовец, врач-кардиохирург РНПЦ «Кардиология:

Конечно есть, а вот где она – около сердца или в мозгу – не знаю...