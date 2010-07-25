Осторожно, еда! Список самых опасных в жаркое время года продуктов

Кому не на руку аномальная жара, так это инфекционистам. Именно в такую жару медики сталкиваются с всплеском обычных пищевых отравлений. Это плод беспечности продавцов, которые далеко не всегда могут сохранить продукт в первозданном виде, когда за окном + 35. И, конечно же, покупателей, которые, руководствуясь принципом «авось, пронесет», приносят с рынка, а, нередко, и из магазина, миллионы, порой, небезобидных бактерий.

Вторую неделю солнце со всей щедростью так душит белорусов, что просто не хватает дыхания. Терморекорды — каждый день. Местами в стране — 37, 38, 39 и 40 по Цельсию — вряд ли назовешь такую температуру здоровой для человека. В период июльского пекла не выдерживают люди, не выдерживает техника — те же самые кондиционеры и холодильники. Высокие температуры только для некоторых организмов становятся идеальной средой. Правда, для человека она небезопасна.

Не все йогурты одинаково полезны — то же самое можно сказать и о глазированных сырках, и о мороженом. В гастрономический список самых опасных в жаркое время года входит именно «молочка». Продукты полезные кальцием на жаре меняют свою рецептуру кардинально в другую сторону. Час, другой и перед вами будет уже другой продукт — наполненный бактериями, грибами, паразитами и биотоксинами.

На пекле купленные свежие мясо и рыба портятся уже в машине — по пути из магазина домой. Сырая тушка на кухонном столе уже через 4 часа может стать отравой. А сосиска, подкопченная на отрытом солнце, становится чуть ли не бактериологической бомбой.

Елена Васильева, заведующая инфекционным отделением Городской детской инфекционной клинической больницы:

Покупка «с рук», скорее всего, повлечет за собой инфицирование, в связи с тем, что есть нарушения хранения. Инфекция в таких условиях размножается быстрее.

Полосатая ягода стойко выдержит жару, только если кожура ее цела. Арбуз станет кипящим сосудом с кишащими инфекциями из-за малейшей трещины. А про разрезанный ножом плод вообще не стоит говорить. Продегустрировав один кусок, покупатель может познать кое-что еще, кроме радости освещающего сока.

Надежда Колесникова, лаборант санитарно-эпидемиологической службы:

И сальмонеллы могут быть, и грязь, и кишечная палочка

Бактерий, вызывающих острые кишечные инфекции — или попросту ОКИ — около трех десятков. Что станет возбудителем отравленного состояния на жаре? Тут только индивидуальны подход. Организм маленькой Насти, например, подкосил купленный в магазине молочный коктейль. Девочка уже вторые сутки находится под наблюдением врачей с температурой 39.

Анастасия Павлюкович:

Очень сильно болел животик. Началось рвота, долго тошнило.

Настина мама уверена, что здоровье ребенку подорвала длительная поездка из Крыма на поезде. На побережье Черного моря Ольга никогда не участвовала в акциях «горячие пирожки в горячие руки», зная опасности пляжных деликатесов. Но по пути домой семья Павлючкович не в силах была перестраховаться от невыносимой жары, которая всю дорогу накаляла не то что обстановку, а панцири вагонов.

Ольга Павлюкович:

В поезде было очень жарко, душно и пыльно, помыться, естественно, негде. Ребенка водой обтирали, минеральной поили. Всегда перестраховывались, а тут попали.

Высокий градус испытывает продукты, а продукты, в свою очередь, испытывают людей. Вот только дети более подвержены опасным бактериям и вирусам. Для ребенка достаточно одного подогретого на жаре молочного коктейля или глазированного сырка, чтобы выбить его здоровье из равновесия. Медики не спешат делать выводы, что конкретно из продуктов стоит исключить из рациона в июльское пекло. Говорят, разве что вегетарианская диета в жару спасет от ОКИ и им подобных.

Елена Васильева, заведующая инфекционным отделением Городской детской инфекционной клинической больницы:

Активизация размножения инфекций, как вирусных, так и бактериальных. В данное время преобладают вирусные инфекции. 85% — это дети от одного до четырех.

Для санэпидемстанций сейчас — самый разгар горячих деньков. Медиков тревожит погода в магазинах, на рынках и в ресторанах. А точнее, в тамошних холодильниках. Насколько готова наша торговля к горячему бою солнца и контрольной закупке нашей съемочной группой в сопровождении санэпидемслужбы, узнаем прямо сейчас. В спальном районе Минска мы зашли в первый попавшийся магазин. На первых же минутах гастрономической экскурсии — первые замечания.

Марина Байбус, заведующая отделом питания Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Температура хранения сока — до 25 градусов. А на термометре даже не хватает шкалы деления, чтобы показать точную температуру в этом магазине.

Продавцы уверяют, что в магазине при 30 градусах по Цельсию еще прохладно. Жарко было позавчера, когда кондиционеры не работали.

Вот соседний магазин. Больший по размерам и, по первому ощущению, более прохладный. Но в мясном отделе Марина Чеславовна сразу обратила внимание на неправильную температуру. К слову, градусник должен находиться не в углу холодильника — возле испарителя, где температура априори ниже — а на самом видном месте, на уровне выкладки продукции. Это требование почему-то многие игнорируют, лишая покупателя возможности оценить качество колбасы либо ветчины. Скоропортящиеся продукты на этом прилавке должны храниться при температуре +2-6 градусов, а они хранятся в два раза горячее положенного. Это говорит только об одном — продукцию свежей никак не назовешь.

Марина Байбус, заведующая отделом питания Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Колбасные изделия хранятся при температуре +15. Покупателю стоит отказаться от покупки, потому что такая температура недопустима для такой продукции.

Подогретые колбасы не охлаждают интереса покупателей.

Продавцам тоже прохлаждаться некогда. Все эти деньки они сражаются с жарой, как Дон Кихот с ветряными мельницами.

Марина Сорока, товаровед магазина:

У нас есть кондиционеры, но это не спасает. Бывают и сбои в работе холодильного оборудования.

Если ситуация так накалилась в магазинах, где работают, что есть силы, холодильники и кондиционеры, то что же говорить про рынки, где торговля идет под открытым палящим солнцем. Парниковый эффект делает свое дело. Астраханские арбузы и молдавские персики уходят из-под молотка — оптом и в розницу.

Пока руководство рынка напоминает покупателям, что надо мыть перед едой руки, в местных лабораториях идет проверка нон-стоп на безопасность «астраханцев» и «краснодарцев». Продавец на рынке имеет право торговать только со специальным разрешением от санэпидемслужбы. Она есть на каждом крупном рынке. Из каждой партии отбирают любой полосатый плод и каждые три-четыре дня носят большие ягоды к медикам, чтобы получить добро.

Этот арбуз прошел экспертизу на нитраты. Из допустимой нормы 60 в ягоде количество меньше почти в пять раз. Талончик-допуск к фруктовому бизнесу эта предприниматель получила.

Нина Крупий, предприниматель:

Сейчас люди очень часто спрашивают документы — покупатели у нас сейчас информированные.

Санслужбы контролируют, продавцы торгуют — у каждого своя работа. Но только утомленные солнцем покупатели могут поставить точку в жаркой дискуссии о свежести или негодности того или иного продукта. Выбирают-то потребители. И деньги за качество платят они. Поэтому только внимательные покупатель никогда не продешевит.

Валентина Качан, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Республики Беларусь:

Проводится постоянный мониторинг, и мы выбраковываем продукцию с истекшим сроком годности, устанавливаем факты реализации с нарушением температурного режима. Но сегодня, по сравнению даже с аналогичным периодом прошлого года, более ответственно стали относиться к этому реализаторы товара, и таких фактов становится меньше. Поэтому кушать будет что.