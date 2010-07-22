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Исследования показали, что воздух в Минске чище, чем в областных центрах

22 июля 2010 10:15
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За полгода не зафиксировано ни одного случая аварийного выброса загрязняющих веществ.

Беспокойство вызывает лишь мелкодисперсная пыль, — невидимая, она, тем не менее, вредит здоровью минчан. Летает она вблизи завода отопительного оборудования и в микрорайоне Шабаны. На тракторном заводе с пылью уже борются.

Александр Боровиков председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
В этом году они практически переводят огранку открытого типа на огранку закрытого типа, будет подписан договор. И мы надеемся, что в следующем году этой проблемы уже не будет.

# Здоровье

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