Исследования показали, что воздух в Минске чище, чем в областных центрах

За полгода не зафиксировано ни одного случая аварийного выброса загрязняющих веществ.

Беспокойство вызывает лишь мелкодисперсная пыль, — невидимая, она, тем не менее, вредит здоровью минчан. Летает она вблизи завода отопительного оборудования и в микрорайоне Шабаны. На тракторном заводе с пылью уже борются.

Александр Боровиков председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

В этом году они практически переводят огранку открытого типа на огранку закрытого типа, будет подписан договор. И мы надеемся, что в следующем году этой проблемы уже не будет.