Жвачка развивает болезнь, после которой человек остается без зубов

В Москве в год употребляется более трех тонн ароматной резины. А в составе жевательной резинки 100% химии.

Основа жевательной резинки— каучук. Если раньше жвачки делали из смолы, то сегодня ее полностью заменили синтетическими полимерами. Кстати, вкус, цвет и аромат продукту придают десятки пищевых добавок.

Вот некоторые из них:

- заменитель сахара сорбит Е420 - действует, как слабительное средство;

- подсластитель аспартам Е951 - изменяет «химию» мозга и поведенческие реакции, снижает интеллект;

- антиоксидант Е320 - оказывает токсическое действие;

- карбамид Е927, загуститель Е414 - вызывают кожную сыпь.

В борьбе с кариесом не все средства хороши. И жевательная резинка — одно из самых опасных.

Илья Хоролл, кандидат медицинских наук, врач-стоматолог:

У человека, который постоянно жует жевательную резинку, мышцы привыкают получать эту нагрузку, впоследствии эта нагрузка требуется им постоянно.

Как курильщик тянется к сигарете, так и человек, подсевший на жвачку, пытается успокоится, отправляя в рот очередную пластинку. Во время жевания слюна растворяет все химические вещества, входящие в состав жвачки, и этот ядовитый коктейль попадает в желудок.

Илья Хоролл:

В процессе жевания у человека вырабатываются в желудке ферменты, а пища при этом не попадает туда. Получается, что желудок и эндокринная система работают зря. Лишний раз раздражается слизистая желудка и кишечника. Это в дальнейшем приводит к различным заболеваниям.

Стоматологи не спорят, что жевательная резинка защищает от кариеса, но часто она приводит к серьезной и неизлечимой болезни.

Илья Хоролл:

Человек, который постоянно жует жевательную резинку, тренирует свои жевательные мышцы. Соответственно со временем у него увеличивается объем лица в местах прикрепления жевательных мышц, и развивается такое заболевание, как бруксизм. Оно проявляется ночью, когда человек спит. Человек повторяет во время сна жевательные движения и стирает свои собственные зубы.

Бруксизм — патологический скрежет зубами. Всего за несколько лет человек, страдающий бруксизмом, остается без зубов: эмаль стирается и восстановлению не подлежит.