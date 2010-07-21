В молоке содержится аммиак и антибиотики

Молоко - самый универсальный продукт питания. В нем есть все: белки, жиры, витамины и аминокислоты, оно усваивается легко и полностью.

Натуральное молоко быстро портится. Но сегодня пачка молока может простоять открытой неделю и даже больше, а молоко так и останется свежим. В чем секрет?

В конце 19-го века французский химик Луи Пастер заметил, что при высоких температурах бактерии и микроорганизмы, которые быстро размножаются в молоке, погибают. Он предложил новый метод термообработки молока, который получил название — пастеризация.

Роман Гойдашев, эксперт «Московского общества защиты прав потребителей»:

Пастеризация увеличивает срок хранения молока, что для производителя очень хорошо и является гарантией того, что нет никакой болезнетворной микрофлоры.

Но даже пастеризованное молоко не может оставаться свежим долго — максимум 5 дней. Неужели в молоко, которое мы покупаем в магазинах, добавляют химию, что делает срок его хранения практически бесконечным. Чтобы это узнать, мы провели экспертизу. Для исследования выбрали 5 популярных марок пастеризованного молока. В натуральном молоке должно быть только молоко. Его основные составляющие — лактоза, белки и витамины. Лактоза — это углевод, который является основой всех молочных продуктов. В трех образцах процент лактозы был занижен, а значит, молоко разбавлено.

Роман Гойдашев:

Производители ухищряются разводить молоко, смешивать и сухое молоко, и натуральное. Поэтому в лабораториях очень сложно определить дату его изготовления.

В трех образцах эксперты обнаружили пищевую соду. Этого вещества в натуральном молоке быть не может, а в искусственное молоко, сделанное из сухого порошка, соду добавляют специально, чтобы дольше хранилось.

Роман Гойдашев:

Сода, взаимодействуя с белками молока, выделяет аммиак.

Аммиак — токсичное отравляющее вещество. Накапливаясь в организме, аммиак раздражает слизистую оболочку глаз и верхних дыхательных путей, вызывает кашель, отек гортани легких, а при высоких концентрациях рефлекторную остановку дыхания. При постоянном поступлении аммиака в организм заметно снижается интеллект.

Роман Гойдашев:

Проведенные исследования дают основания полагать, что три образца из пяти являются ненатуральным молоком, а молочными напитками, восстановленными из сухого молока. Натуральное молоко - это то молоко, которое вы возьмете из подсобного хозяйства.

Но и это опасно. В не пастеризованном молоке могут быть страшные инфекции: от стафилококка до сифилиса.

Сергей Мусселиус, доктор медицинских наук, руководитель отделения реанимации и лечения эндотоксинозов:

Стафилококк может иметь не только больное животное, но и человек, который доил эту корову, тогда этот стафилококк попадает в молоко, а молоко и молочные продукты являются идеальной питательной средой.

Поэтому на молочных фермах животным дают антибиотики в профилактических целях.

Роман Гойдашев:

Антибиотики применяются как ветпрепараты при выращивании крупного рогатого скота. Эти антибиотики могут теоретически попадать в молоко.

С одной стороны применение антибиотиков сохраняет здоровье скота, тем самым защищая нас от страшных инфекций. Но с другой стороны это наносит непоправимый вред здоровью.

Роман Гойдашев:

При высоких концентрациях антибиотиков в молоке наш организм становится устойчивым, приспособленным к определенной группе антибиотиков, которые в случае болезни нас уже не вылечат.

В последние годы непереносимость детей к молочным продуктам резко возросла. 10 % малышей не могут пить молоко.