Органические продукты: что это такое и стоит ли переплачивать за них

Сегодня найти на магазинных полках творения самой матушки природы – задача со звездочкой. Промышленная революция вооружила современного производителя стимуляторами роста, консервантами, красителями и усилителями вкуса. Таким образом, безудержную гонку за объёмами человечество, конечно, выиграло. Вот только цена прогресса – здоровье.

Марта Марудова, диетолог:

Современная продукция настолько грешит своими неидеальными составами, о которых знает в современном мире, к сожалению, даже ребенок. Обычный какой-то продукт, который каждый день у нас есть на столе, может быть настолько ядохимикатным, что очень большие последствия может иметь для здоровья.

К слову, химикаты, попав в организм человека, отнюдь не теряют своих свойств. Они продолжают консервировать, только уже не продукты, а внутренние органы. Тем, кто заботится о своем здоровье, врачи рекомендуют вводить в рацион органику. Марта Марудова:

Они изготовлены без использования ядохимикатов, пестицидов, ГМО. Выращивание в процессе приготовления, транспортировки и до того момента, пока потребитель не получил в свои руки, он полностью натурален.

Социологические исследования доказывают: за надписи экологически чистый и без ГМО, потребитель готов раскошелиться. Некоторые нерадивые производители об этом знают и без зазрения совести спекулируют желанием покупателя наладить правильное питание. Чтобы не обмануться – нужно научиться читать маркировки.

Алексей Сотников, заместитель директора магазина органических продуктов:

Это общая система сертификации продуктов питания Европейского союза. Чтобы получить вот этот сертификат, нужно пройти очень сложную стадию производства. Земля должна дышать без химических удобрений и разных наполнителей 3 года, потом продукт должен выращиваться без этих же напылений химических удобрений 3 года, потом эти продукты испытываются еще 3 года. Самый основной процесс – реализация этого продукта сначала через определенные тестовые организации, а потом уже попадает к потребителю.

Маш, чатни, амарант и спельта. Нет – это не набор букв, как вы могли бы подумать, а органический ключ к здоровью и долголетию. Марта Марудова:

В нашей стране белорусы не очень часто использовали названия, как нут, спельта, чечевица, киноа, маш – это прекрасные бобовые, которые можно добавлять ежедневно в свой рацион для улучшения здоровья, для снижения веса.

Что такое манго-ананасовый чатни? Марта Марудова:

Это замечательный индийский соус, который и сладкий, и терпкий, и горький, и кислый, и соленый, поэтому если мы хотим разнообразить какое-то блюдо, то добавив такой чатни к куриной грудке, она заиграет новыми красками.

Есть виды чипсов, которые может себе предложить даже самый отъявленный ЗОЖник, такой, как я. Это, например, чипсы из водорослей. Они имеют витамины, микроэлементы и те составляющие, которые недостаточно есть у белорусов из-за отсутствия близости к морю, поэтому есть чипсы и оздоравливаться – это, наверное, мечта многих.

Есть замечательные смеси, которые лично мне очень нравятся. Это бургер из киноа, где есть киноа, специи, травы, томаты, базилик, оливковое масло. Из них можно слепить котлетки, положить их в цельнозерновую булочку, лист салата, помидор, огурец и будет замечательный полезный бургер без вреда для здоровья и для фигуры.