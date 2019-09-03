«Это смертельно опасное заболевание». К чему может привести чрезмерное увлечение здоровым питанием

Влияет ли как-то здоровое питание на психическое состояние человека? Марта Марудова, диетолог:

Не все верно трактуют ЗОЖ и правильное питание. В последнее время я стала замечать, что появилось очень много психических расстройств. Например, такое заболевание, оно еще не занесено в международную классификацию, на мой взгляд, это уже дело времени, нервная орторексия, когда человек имеет очень сильную зацикленность на ЗОЖ и на правильном питании. Это не просто любовь к ЗОЖ, потому что мы так можем любого человека по эту гребенку подтянуть, нет, это именно зацикленность. Когда человек ничего другого не видит, вся его жизнь крутится возле каких-то для него только ведомых ЗОЖных продуктов. Он очень плохо относится к другим людям, которые едят запретную или неправильную еду, всячески асоциален и замкнут в собственном мире – это, действительно, может быть серьезной психической проблемой, перерастающей в другие, более глобальные.

С чем связано маниакальное желание правильно питаться? Марта Марудова:

Есть такие группы населения, например, с неустойчивой психикой – это дети и подростки, которым кто-то сказал что-то не так о фигуре, некрасивые слова о внешности заставляют ребенка, подростка или взрослого искать в этой глыбе информации то, что нужно, и зачастую он находит абсолютно неправильную информацию, которую он переработал каким-то не тем образом. XXI век – это век культа еды. Может ли это быть как-то связано с развитием вот этой навязчивой идеи правильно питаться? Марта Марудова:

Да, навязанные идеи каких-то стандартов, когда девочка-подросток смотрит в глянцевый журнал или в экран телефона и видит там идеальную модель, ей невдомек, что зачастую эти идеалы сделаны, например, фотошопом или как-то там подретушированы и девочка, глядя на себя в зеркало, видит какие-то неидеальные, по ее мнению, пропорции. В итоге думая, что проблема в ней, и пора разобраться с этим раз и навсегда, здесь, конечно, на помощь приходит ЗОЖ. И тогда уже, когда этот ЗОЖ переходит в зацикленность, это может быть, действительно, очень большой проблемой.