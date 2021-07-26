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Опасен ли гель-лак и нужно ли давать отдых ногтям? Объясняет врач-хирург

26 июля 2021 12:41
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Современный бьюти-мир диктует свои тренды. Поверить только – еще пару лет назад мы судорожно держали в руках кисточку от лака, старались равномерно покрыть ногтевую пластину и не дай бог до чего-нибудь дотронуться.

Опасен ли гель-лак и нужно ли давать отдых ногтям? Объясняет врач-хирург -1

Сегодня современные красавицы уделяют 2-3 часа в месяц своим ногтям, покрывают их гель-лаком и ходят без опаски. Хотя вопрос безопасности все-таки спорный. Насколько безвредным является гель-лак – сейчас и узнаем.

Опасен ли гель-лак и нужно ли давать отдых ногтям? Объясняет врач-хирург -4

Валерия Яскевич:
Любой маникюр, какой бы я ни сделала, с какой периодичностью ни стала его менять (месяц, неделя, две), любой дизайн у меня держится отлично до последнего. Все, что бы я ни делала дома – уборка, готовка – это никак не влияет на качество, ногти всегда сохраняются в отличном состоянии. Нет какого-то специального ухода за ними. Иногда от того, что у меня очень хорошо держится маникюр и быстро отрастают кутикулы, хочется что-то самой подрезать и исправить. Но если у меня доходят до этого руки, то меня обязательно за это ругают, потому что если ты вносишь свои коррективы, это немного мешает работе мастера.

Опасен ли гель-лак и нужно ли давать отдых ногтям? Объясняет врач-хирург -7

Алексей Жидков, врач-хирург:
Конечно, если брать УФ-излучение, оно в большом количестве вредно для нашего организма. Но в том понимании процедуры, что мы сейчас с ней сталкиваемся в косметологических салонах, применяемые УФ-лампы для укрепления состава гелевых пластин, оно не столь вредно. Прямой взаимосвязи применения данных ультрафиолетовых ламп и возникновения рака кожи кистей не доказано.

Опасен ли гель-лак и нужно ли давать отдых ногтям? Объясняет врач-хирург -10

Противопоказаний у гель-лака нет. А вот нужно ли давать ногтям, что называется, «подышать», то есть отказаться на время от долговременного покрытия – вопрос, который волнует многих.

Алексей Жидков:
Срок роста ногтевой пластины достаточно долгий. Она восстанавливается при полном ее удалении ни 1-2 недели, ни 1-2 месяца. Обычно это занимает до полугода. Если мы говорим о том, что ногтям необходим отдых от маникюрных и педикюрных процедур, то это должен быть не один месяц, а может быть даже пару месяцев. Мое мнение: ногтям надо давать отдых от внешнего воздействия, потому что перед нанесением всевозможных покрасочных составов, ногти подвергаются механическому воздействию.

Опасен ли гель-лак и нужно ли давать отдых ногтям? Объясняет врач-хирург -13

Интересно получается: побочных эффектов нет, а красоту можно поддерживать без перерыва. Почему же тогда столько мифов вокруг шеллака?

Алексей Жидков:
Есть отдельные публикации, указывающие на то, что частое применение гель-лака может оказывать влияние на кислотность ногтевых пластин, имея некоторые отклонения от физиологической нормы. Тем самым ногтевые пластины более расположены к воздействию отдельных микроорганизмов.

Опасен ли гель-лак и нужно ли давать отдых ногтям? Объясняет врач-хирург -16

Мы убедились, что для девушек и женщин гель-лак безопасен – конечно, если соблюдать определенные условия и доверять дело профессионалам. А что касается юных модниц?

Алексей Жидков:
Физиологические процессы формирования организма, роста и обмена, пока они не завершены в полной мере, использовать какие-то косметологические процедуры системно я бы не рекомендовал. Но если просто девочка-подросток, готовясь к какому-то светскому мероприятию  выпускной в школе, день рождение подруги  один раз в полгода или в год придет на такую процедуру, я думаю, что в этом никакого вреда не будет.

Опасен ли гель-лак и нужно ли давать отдых ногтям? Объясняет врач-хирург -19

Как видите, многие мифы, которые витают вокруг гель-лака, так и остаются мифами. Но даже при нанесении долговременного покрытия не забывайте ухаживать за ногтями, делать укрепляющие ванночки и смазывать кутикулу маслом. Тогда ваши ногти порадуют вас вдвойне.

# Здоровье # Здоровье # Валерия Яскевич # Юлия Пашкевич # Фотофакт # Здоровье

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