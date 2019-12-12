Онколог Суконко рассказал, как так вышло, что его жена умерла от рака: «Я могу сказать, как не нужно делать»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Вашей супруги не стало три года назад, к сожалению. И как так получилось, что онколог с мировым именем…

Олег Суконко:

Трагедия своего рода. Я могу сказать, как не нужно делать, вообще-то. Мы говорили с Вами о профилактике, что надо обследоваться.

Какие обследования и как часто надо проходить, чтобы выявить рак на начальной стадии? Советы главы РНПЦ онкологии

И она вместо того чтобы обследоваться, брала бланк для анализа. А у нас, ещё при моём предшественнике – был директор Иосиф Викторович Залуцкий, и он не отпускал в отпуск без прохождения профосмотра. И правильно делал – я тоже так делаю. Она брала бланк, писала анализы, вот так и получилось. А потом она же работала на УЗИ, и каждый раз могла посмотреть тоже, а так поверхностно всё это сами себе смотрели. Вместо того, чтобы довериться специалисту. Сами себе. «А мы не заболеем!» И я тоже как-то так к этому прохладно относился. Так вот и получилось. А потом и форма болезни была очень такая сложная, тяжёлая. И из того, чем она болела – там 5% таких встречается. Это очень злокачественная такая была штука. Такова судьба!