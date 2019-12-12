Уход за недоношенными детьми: в Беларуси стартовал обучающий проект для родителей. Анонс специального репортажа

Новости Беларуси. Школа для родителей. В Беларуси стартовал проект по обучению пап и мам уходу за недоношенными детьми, воспитанию и развитию таких малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже на первом этапе выхаживания новорожденных прямо в роддомах их родители получат от профильных специалистов всю информацию об особенностях младенцев и планах медицинских наблюдений на первом году жизни.