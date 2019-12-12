Уход за недоношенными детьми: в Беларуси стартовал обучающий проект для родителей. Анонс специального репортажа
Новости Беларуси. Школа для родителей. В Беларуси стартовал проект по обучению пап и мам уходу за недоношенными детьми, воспитанию и развитию таких малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже на первом этапе выхаживания новорожденных прямо в роддомах их родители получат от профильных специалистов всю информацию об особенностях младенцев и планах медицинских наблюдений на первом году жизни.
Ежегодно в стране более 4500 малышей рождаются раньше срока, 250 из них – с экстремально низкой массой тела. Беларусь стабильно занимает лидирующие позиции по выхаживанию недоношенных детей и в 2018 году достигла исторического минимума младенческой смертности. У нас один из лучших показателей в Европе.
Ольга Скорбенко, председатель Республиканского общественного объединения родителей недоношенных детей «Рано»:
Уже признано, что роль родителя в качестве жизни ребенка достаточно существенная. Мы этим проектом хотим дать родителям немножко уверенности в завтрашнем дне. Чтобы мама, выписываясь из стационара, знала, что ей делать с ребенком дома.
Юлия Рожко, заведующая педиатрическим отделением для недоношенных новорожденных РНПЦ «Мать и дитя»:
По исследованиям на здоровья ребенка только 7 % влияет медперсонал, в 93 % на исход влияют родители. То есть да, мы спасаем, мы лечим, а дальше – как пройдет дальше первый год – это уже зависит от родителей.
Специальный репортаж о выхаживании недоношенных детей в нашей стране «На свет – досрочно!» смотрите 12 декабря в 20:30, сразу после вечернего информационного канала на СТВ.