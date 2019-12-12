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Уход за недоношенными детьми: в Беларуси стартовал обучающий проект для родителей. Анонс специального репортажа

12 декабря 2019 07:08
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Новости Беларуси. Школа для родителей. В Беларуси стартовал проект по обучению пап и мам уходу за недоношенными детьми, воспитанию и развитию таких малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже на первом этапе выхаживания новорожденных прямо в роддомах их родители получат от профильных специалистов всю информацию об особенностях младенцев и планах медицинских наблюдений на первом году жизни.

Уход за недоношенными детьми: в Беларуси стартовал обучающий проект для родителей. Анонс специального репортажа-1

Ежегодно в стране более 4500 малышей рождаются раньше срока, 250 из них – с экстремально низкой массой тела. Беларусь стабильно занимает лидирующие позиции по выхаживанию недоношенных детей и в 2018 году достигла исторического минимума младенческой смертности. У нас один из лучших показателей в Европе.

Уход за недоношенными детьми: в Беларуси стартовал обучающий проект для родителей. Анонс специального репортажа-4

Ольга Скорбенко, председатель Республиканского общественного объединения родителей недоношенных детей «Рано»:
Уже признано, что роль родителя в качестве жизни ребенка достаточно существенная. Мы этим проектом хотим дать родителям немножко уверенности в завтрашнем дне. Чтобы мама, выписываясь из стационара, знала, что ей делать с ребенком дома.

Уход за недоношенными детьми: в Беларуси стартовал обучающий проект для родителей. Анонс специального репортажа-7

Юлия Рожко, заведующая педиатрическим отделением для недоношенных новорожденных РНПЦ «Мать и дитя»:
По исследованиям на здоровья ребенка только 7 % влияет медперсонал, в 93 % на исход влияют родители. То есть да, мы спасаем, мы лечим, а дальше как пройдет дальше первый год это уже зависит от родителей.

Уход за недоношенными детьми: в Беларуси стартовал обучающий проект для родителей. Анонс специального репортажа-10

Специальный репортаж о выхаживании недоношенных детей в нашей стране «На свет – досрочно!» смотрите 12 декабря в 20:30, сразу после вечернего информационного канала на СТВ.

# Дети и родители # Здоровье # Ольга Скорбенко # Юлия Рожко # Фотофакт

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