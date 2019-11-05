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Оливье из семечкового майонеза и ореховая котлета: что еще необычного едят сыроеды

05 ноября 2019 08:19
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Чем отличается вегетарианство от сыроедения?

Марта Марудова, диетолог:
Вегетарианцы не едят мясо и его производные, а сыроеды не едят термически обработанную пищу.

Оливье из семечкового майонеза и ореховая котлета: что еще необычного едят сыроеды-1

Чем это может быть полезно для фигуры?

Марта Марудова:
Когда мы продукты питания не обрабатываем, едим в том виде, в котором они есть, жировую начинку мы не добавляем, в итоге вес снижаем.

Оливье из семечкового майонеза и ореховая котлета: что еще необычного едят сыроеды-4

Какие необычные блюда едят сыроеды? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

Оливье из семечкового майонеза и ореховая котлета: что еще необычного едят сыроеды-7

# Здоровое питание # Здоровье # Марта Марудова # Фотофакт # Питание

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