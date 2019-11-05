Оливье из семечкового майонеза и ореховая котлета: что еще необычного едят сыроеды

Марта Марудова, диетолог: Вегетарианцы не едят мясо и его производные, а сыроеды не едят термически обработанную пищу.

Чем это может быть полезно для фигуры?

Марта Марудова:

Когда мы продукты питания не обрабатываем, едим в том виде, в котором они есть, жировую начинку мы не добавляем, в итоге вес снижаем.