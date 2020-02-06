Что влияет на цвет зубов и как лучше их отбеливать – дома или в стоматологии?
Как говорил психолог Дейл Карнеги, улыбка ничего не стоит, но дорого ценится. Ведь улыбка – это самый простой способ выглядеть лучше. Красивые белые зубы считаются неотъемлемой принадлежностью красоты и здоровья человека. Медицина, в частности стоматология, не может игнорировать желание человека быть привлекательным, поэтому отбеливание зубов сегодня приобретает существенное значение.
Татьяна Ожешковская, врач-стоматолог-терапевт 1-ой категории:
Отбеливание появилось очень давно, приблизительно в 1799 году, как мера, как профилактика, лечение зубов, которые были совершенно неправильных цветов.
Зубы подвергаются воздействию различных органических и неорганических красителей. К сожалению, провести процедуру отбеливания можно далеко не всегда. Изменить цвет коронок, пломб, имплантов или виниров невозможно. Для их осветления следует провести полную замену на новые. Также существует ряд сложных случаев, из-за которых отбеливание не даёт необходимый эффект. Существует и перечень противопоказаний, при которых данную процедуру проводить не рекомендуется. Что влияет на цвет зубов?
Татьяна Ожешковская:
Продукты и образ жизни, конечно, влияют. Но есть ещё факторы, которые внутри нашего организма: это заболевания крови, заболевания печени, множество других заболеваний, это неправильный приём препаратов. Также приводит к потемнению зубов накапливающий эффект от кофе, чая, красящих продуктов – той же свёклы.
При необходимости можно проводить домашнее профессиональное отбеливание, но для получения стойкого результата следует регулярно повторять процедуру на протяжении длительного времени. Для отбеливания зубов в домашних условиях в стоматологии подбирается специальный отбеливающий гель, и изготавливаются капы индивидуально для каждого пациента. Процедура проводится дома в соответствии с рекомендациями врача.
Татьяна Ожешковская:
Что касается кап, то бишь домашнего отбеливания, которое вы получили рекомендацию именно в кресле врача-стоматолога, неплохо было бы, как поддержание эффекта отбеливания. А как самостоятельное – это долго, муторно, но, в принципе, тоже есть.
Перед тем как выбрать подходящую для вас процедуру отбеливания, необходимо посетить специалиста. В первую очередь, важно понять, в результате чего произошло изменение цвета зубов. Специалистом также проводится осмотр десен, устанавливается общее состояние зубов. До осуществления процедуры отбеливания следует провести профессиональную чистку полости рта.
Татьяна Ожешковская:
После того, как проведена гигиена полости рта, мы можем в то же посещение или, максимально, в течение двух недель сделать отбеливание зубов. Мы наносим гель специальный, который защищает слизистую оболочку, после этого мы наносим гель, который отбеливает, выжидаем несколько экспозиций, в зависимости от того, сколько надо пациенту, сколько показано, смываем и в течение двух недель пациент, придерживаясь белой диеты, наслаждается тем, как отбеливаются его зубки. СИНХ:( Про отбеливание в стоматологии )
Если вы хотите радоваться белоснежной улыбке максимально долго, избегайте красящих продуктов, используйте специальные пасты и ополаскиватели, регулярно проводите профессиональную чистку зубов.