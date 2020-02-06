Что влияет на цвет зубов и как лучше их отбеливать – дома или в стоматологии?

Как говорил психолог Дейл Карнеги, улыбка ничего не стоит, но дорого ценится. Ведь улыбка – это самый простой способ выглядеть лучше. Красивые белые зубы считаются неотъемлемой принадлежностью красоты и здоровья человека. Медицина, в частности стоматология, не может игнорировать желание человека быть привлекательным, поэтому отбеливание зубов сегодня приобретает существенное значение.

Татьяна Ожешковская, врач-стоматолог-терапевт 1-ой категории:

Отбеливание появилось очень давно, приблизительно в 1799 году, как мера, как профилактика, лечение зубов, которые были совершенно неправильных цветов.

Зубы подвергаются воздействию различных органических и неорганических красителей. К сожалению, провести процедуру отбеливания можно далеко не всегда. Изменить цвет коронок, пломб, имплантов или виниров невозможно. Для их осветления следует провести полную замену на новые. Также существует ряд сложных случаев, из-за которых отбеливание не даёт необходимый эффект. Существует и перечень противопоказаний, при которых данную процедуру проводить не рекомендуется. Что влияет на цвет зубов?