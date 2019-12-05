«Очень красиво, в позе умирающего лебедя, вытянув руку вперёд». Как правильно падать при гололёде?

Андрей Ярошевич: Это, вообще, исключено в зимний период времени! Дело в том, что повывшие уровня центра тяжести от земли повышает риск травматизма. Это первое. И второе: погода должна соответствовать моде. Есть прекрасная модная обувь на широкой, рельефной подошве. И она наиболее подходящая для зимы.

Андрей Ярошевич , врач травматолог-ортопед РНПЦ травматологии и ортопедии: Как всегда, мы считаем, что зима пришла неожиданно. С приходом зимы не стоит винить коммунальные службы, не стоит винить всех сотрудников, которые так стараются, чтобы город наш был красивый и чистый. И погоду – тем более!

С приходом зимы увеличивается количество травм. Как уберечь себя от опасности?

Сколько в день, в среднем, поступает к вам пациентов с травмами?

Андрей Ярошевич:

В среднем, в день зимнего периода поступает около 80 человек. Но самый пик приходится на межсезонье, когда неустойчивая погода влечет за собой смену ветров и резкие похолодания, оттепели. И в этот период времени бывают рекорды. Вот прошлый четверг показал рекорд обращений: более 150 человек. Из них где-то 118 человек, пострадавших от гололеда и других травм, связанных с гололедом. И из них 20 человек были госпитализированы.

Кто в группе риска по получению травмы в зимний период: девушки на каблуках, дети или люди слегка не в рабочем состоянии?

Андрей Ярошевич:

Я бы обратил внимание на последних. С утра. Это категория людей наиболее опасна. Большинство травм происходит под воздействием алкоголя.