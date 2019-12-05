«Очень красиво, в позе умирающего лебедя, вытянув руку вперёд». Как правильно падать при гололёде?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – врач травматолог-ортопед РНПЦ травматологии и ортопедии – Андрей Ярошевич.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – врач травматолог-ортопед РНПЦ травматологии и ортопедии – Андрей Ярошевич.
С приходом зимы увеличивается количество травм. Как уберечь себя от опасности?
Андрей Ярошевич, врач травматолог-ортопед РНПЦ травматологии и ортопедии:
Как всегда, мы считаем, что зима пришла неожиданно. С приходом зимы не стоит винить коммунальные службы, не стоит винить всех сотрудников, которые так стараются, чтобы город наш был красивый и чистый. И погоду – тем более!
Девушки на каблуках в период гололедицы…
Андрей Ярошевич:
Это, вообще, исключено в зимний период времени! Дело в том, что повывшие уровня центра тяжести от земли повышает риск травматизма. Это первое. И второе: погода должна соответствовать моде. Есть прекрасная модная обувь на широкой, рельефной подошве. И она наиболее подходящая для зимы.
Сколько в день, в среднем, поступает к вам пациентов с травмами?
Андрей Ярошевич:
В среднем, в день зимнего периода поступает около 80 человек. Но самый пик приходится на межсезонье, когда неустойчивая погода влечет за собой смену ветров и резкие похолодания, оттепели. И в этот период времени бывают рекорды. Вот прошлый четверг показал рекорд обращений: более 150 человек. Из них где-то 118 человек, пострадавших от гололеда и других травм, связанных с гололедом. И из них 20 человек были госпитализированы.
Кто в группе риска по получению травмы в зимний период: девушки на каблуках, дети или люди слегка не в рабочем состоянии?
Андрей Ярошевич:
Я бы обратил внимание на последних. С утра. Это категория людей наиболее опасна. Большинство травм происходит под воздействием алкоголя.
Какие самые распространенные травмы?
Андрей Ярошевич:
Самые распространённые сейчас, это, конечно, переломы рук и ног. Наиболее уязвимые части – это предплечье, запястный сустав, лодыжки и даже коленные суставы. Я бы рекомендовал учителям школ, которые занимаются физподготовкой детей, уделить внимание иногда даже просто элементом правильного падения. Видели, как падают фигуристы, горнолыжники: кажется, все – он не встанет. А он встал и пошел дальше. Все зависит от техники падения. При ходьбе по льду – на полусогнутых ногах. И идти, как по канату, иногда даже балансировать руками. Стоит отказаться от ноши, тяжести в руках, чтобы руки в любой момент были свободны, и ими можно было бы обеспечить восстановление тяжести.
При падении назад иногда бывает достаточно просто вытянуть руки вперед и чуть-чуть поднять вверх. И вы уже застрахованы от падения назад. Но если вы неизбежно поскользнулось и продолжаете падать, то наиболее предпочтительное падение было бы, скорее всего, на «пятую точку». С небольшим поворот в момент падения на бок с прижатой рукой. Ведь мы инстинктивно хотим схватиться за что-то вокруг нас – то, чего не существует. А здесь надо, наоборот, руки прижать к телу или сомкнуть в локтях. Вы видели, как падают фигуристы? Очень красиво, в позе умирающего лебедя, вытянув руку вперед. Этим самым они смещают центр тяжести в сторону и при падении скользят по льду. Конечно, никто не станет самостоятельно себя учить падению, но прислушаться к мнению специалистов в этом случае стоит.
Как быть пожилым людям?
Андрей Ярошевич:
Предостерегать себя от выхода на улицу, от ненужных каких-то походов за дешевой таблеткой и при этом получить дорогой гипс. Есть специальные трости с металлическим шипом. Самые неприятные места – при выходе из магазина, из подъезда, где встречается тепло с холодом, и риск обледенения тех же самых ступенек, наледи на ступеньках возле магазина – они, как ни старайся, все равно будут появляться. В первые часы гололеда пересидите дома, подождите – пускай пройдут более опытные, потом уже вы.
Пользование мобильным телефоном во время гололедицы допустимо?
Андрей Ярошевич:
Мы говорили о свободных руках. Рука, прижатая к уху – и будет страшно не за то, что ты сломаешь руку, а за то, что ты разобьёшь свой дорогой телефон!
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