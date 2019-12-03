Что можно есть в пост и кому нельзя его соблюдать

Диана Галех, корреспондент:

Рождественский пост – особое время для верующих. В период духовного очищения многие воздерживаются от соблазнов, в том числе от гастрономических удовольствий.

Рождественский пост считается менее строгим, чем Великий перед Пасхой. Но тем не менее, правила накладывают вето на определенные изыски. В будни нельзя есть мясные и молочные продукты, яйца, в выходные можно добавить в рацион рыбу. Марта Марудова, диетолог:

Возникает вопрос: а чем заменить мясо, яйца, молочную продукцию? Поэтому здесь на помощь к нам приходят бобовые. Про чечевицу наши белорусы знают, с нутом как-то знакомы, с фасолью более-менее. Мы внедряем как можно чаще эти продукты в свой рацион.

Кстати, включать в рацион рыбу можно и по большим праздникам, например, завтра – в день Введения во храм Пресвятой Богородицы или 19 декабря – в день святителя Николая. А в последнюю неделю перед Рождеством от рыбы придется отказаться, эта неделя считается самой строгой во время поста. Марта Марудова:

На помощь обычно к нам приходят большие объемы, потому что белковая пища: мясо, рыба исключены в пост, но именно они дают насыщение, поэтому большие салаты, они низкокалорийные, также теплые супы, но уже немясные могут быть такими палочками-выручалочками.

Если вы собираетесь в этот период в путешествие, для вас могут быть послабления – во время поездки разрешается есть рыбу, а молочные и мясные продукты – все равно под запретом. На Новый год тоже можно сделать исключение. Когда отправляетесь в гости и отказаться от непостной еды никак нельзя, то ради любви к ближнему разрешается однократная трапеза. Марта Марудова:

Беременным женщинам, маленьким детям, подросткам, лицам с сахарным диабетом, с тяжелыми патологиями желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы пост исключен. Поэтому если человек решил, все-таки, поститься и более-менее у него со здоровьем все в порядке, конечно, не мешало бы проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Если есть вопросы по соблюдению поста, можно посоветоваться и с духовным наставником. Священники обращают внимание: отказ от тяжелой пищи не главное, а важно – найти время подумать о своей душе.