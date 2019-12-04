Апельсиновая цедра, яичный белок и кофейная гуща. Делаем маски для лица: два эффективных рецепта

Минчанка Анастасия Курьянович уверяет: маска из апельсиновой цедры – настоящее спасение для кожи. Осветление, выравнивание и подтягивание – далеко не весь список целебных свойств этого народного косметического средства. А все потому, что под яркой кожурой «спрятались» полезные микроэлементы.

Анастасия Курьянович:

Апельсиновая цедра содержит большое количество витаминов А и С. Я постоянно делаю такие маски у себя дома.

Плюс это еще и безотходное производство. Излишки апельсиновой цедры девушка добавляет в чай.

Марта Марудова, диетолог:

Если мы говорим о сезоне осенне-зимнем, то это простуды, тогда, конечно, мы всегда рекомендуем пациентам есть апельсины и лимоны вместе с цедрой, потому что большое содержание витаминов и микроэлементов находится именно в этой кожуре.

Апельсиновая цедра противопоказана аллергикам. Поэтому если хотите добавить этот продукт в свой арсенал домашних косметических средств – проведите небольшой тест. Нанесите маску на запястье и подержите 10-15 минут. Если дискомфортных ощущений нет, можно наносить на лицо.

Еще один ингредиент в рецепте красоты – яичные белки. Первый помощник в борьбе с мелкими морщинками. Анастасия Курьянович:

Я периодически готовлю какую-то выпечку и часто в рецептах используются только желтки. Для того, чтобы белки не пропадали, я использую их в масках. Например, чтобы сделать скраб – я добавляю орехи или кофейную гущу, а чтобы добиться эффекта увлажнения кожи, я добавляю фрукты.

На основе кофейной гущи тоже можно приготовить скрабы для лица и тела, которые справятся с очищением не хуже салонных процедур. Анастасия Курьянович:

Каждое свое утро я начинаю с кофе и для того, чтобы кофейная гуща не пропадала, я готовлю маски. Мой самый любимый рецепт состоит из овсяных хлопьев, кофейной гущи и сметаны.

Марта Марудова, диетолог:

Есть требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения по безопасному потреблению кофе. Для взрослого человека – это не более трех-четырех чашек в день, для беременной женщины – не более одной-двух чашек в день. Есть группы населения, которым мы не рекомендуем кофе, так как он имеет свойство вымывать кальций. Пожилым людям с хроническими заболеваниями мы его не назначаем, также противопоказан кофе детям и подросткам.

Косметологи считают, что домашние рецепты красоты – неплохое решение, но всегда есть свое но. Юлия Черепко, косметолог:

Наша кожа имеет очень прочный барьер, который не позволяет проникать пыли, когда мы ходим по улице и, нанося какие-то ингредиенты в домашних условиях на кожу, мы получаем то, что все остаются на поверхности и не проникает. Поэтому домашние макси – это хорошо, однако большого чуда от них ждать и омоложения не стоит.