«Вы можете не осознать тяжесть травмы». Как оказать первую помощь упавшему на лёд

Какова последовательность действий, если все-таки произошло болезненное падение на лед?

Андрей Ярошевич, врач травматолог-ортопед РНПЦ травматологии и ортопедии:

Не стоит сразу же резко вставать. Здесь надо осознать – на что вы упали, как вы упали и что вас больше всего беспокоит. Не стесняться просить помощи постороннего человека, чтобы помогли встать. Потому что в таком состоянии вы можете не осознать тяжесть травмы и наступить уже на уже сломанную конечность. Или опереться на сломанную руку. Но если вы стали и у вас нет видимых, грубых повреждений, можно дальше просто понаблюдать за собой какой-то период времени. Если нарастает отек, усиливается резкая боль, и этот синяк не превращается в локальное место, а, в целом,в большую опухоль вокруг сустава или вокруг поврежденной кости, вокруг конечности, здесь незамедлительно следует обращаться в медицинское учреждение.