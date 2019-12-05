«Вы можете не осознать тяжесть травмы». Как оказать первую помощь упавшему на лёд

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – врач травматолог-ортопед РНПЦ травматологии и ортопедии – Андрей Ярошевич.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – врач травматолог-ортопед РНПЦ травматологии и ортопедии – Андрей Ярошевич.
Какова последовательность действий, если все-таки произошло болезненное падение на лед?
Андрей Ярошевич, врач травматолог-ортопед РНПЦ травматологии и ортопедии:
Не стоит сразу же резко вставать. Здесь надо осознать – на что вы упали, как вы упали и что вас больше всего беспокоит. Не стесняться просить помощи постороннего человека, чтобы помогли встать. Потому что в таком состоянии вы можете не осознать тяжесть травмы и наступить уже на уже сломанную конечность. Или опереться на сломанную руку. Но если вы стали и у вас нет видимых, грубых повреждений, можно дальше просто понаблюдать за собой какой-то период времени. Если нарастает отек, усиливается резкая боль, и этот синяк не превращается в локальное место, а, в целом,в большую опухоль вокруг сустава или вокруг поврежденной кости, вокруг конечности, здесь незамедлительно следует обращаться в медицинское учреждение.
И обращаться нужно тоже грамотно: не идти в первую попавшуюся больницу и говорить: у меня болит это и это. Существует служба скорой помощи. Не стесняйтесь, зовите помощь, потому что травмы бывают различные, и сам пострадавший не всегда сможет оценить грамотно, что он повредил. Фельдшер всегда лучше знает, в какую больницу лучше отвезти. У нас существует территориальный принцип приема пациентов. Поэтому отвезут именно в то медицинское учреждение, где вам максимально быстро окажут помощь. Квалифицированно и быстро.
Если вы увидели, что упал прохожий, что, в первую очередь, необходимо предпринять?
Андрей Ярошевич:
Если уже существует какое видимое повреждение, деформация, не надо пытаться устранять ее. Ее нужно просто обездвижить. Любое подручное средство, даже свернутый в рулон журнал будет служить хорошей и временной мобилизацией.
«Очень красиво, в позе умирающего лебедя, вытянув руку вперёд». Как правильно падать при гололёде?