Объем фармацевтического рынка Беларуси сейчас оценивается примерно в $1 млрд

Новости Беларуси. Объем фармацевтического рынка страны сейчас оценивается примерно в миллиард долларов. Половина этих денег должна зарабатываться белорусскими производителями. Такие планы 19 декабря озвучили на международном фармацевтическом форуме, который прошел в Минске.

Разработка и выпуск зарубежных аналогов требует огромных затрат. Для привлечения инвесторов в Беларуси необходимо модернизировать действующее производство и строить новые предприятия. Использование передовых мировых технологий позволит создать условия для импортозамещения и вывести белорусскую фармацевтику на международный уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Сычев, председатель Комитета по обращению лекарственных средств делового центра СНГ:

В Беларуси проводится ряд мер по развитию отечественной фармотрасли, выделяется финансирование, проводится ряд других мероприятий. Если в ближайшее время в Беларуси будут созданы еще дополнительные условия, которые помогут привлечь инвесторов, будут способствовать развитию международной кооперации, Беларусь может занять достойное место в мире по производству и качеству производимой здесь продукции.