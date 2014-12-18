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Министерство здравоохранения Беларуси разрешило выписывать два лекарства в одном рецепте

18 декабря 2014 08:31
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Новости Беларуси. Министерство здравоохранения Беларуси разрешило выписывать два лекарства в одном рецепте. Это позволит немного разгрузить врачей после введения новых правил отпуска препаратов. Согласно документу, на бланке теперь можно указывать одно или два лекарства, которые в аптеках продаются по полной цене. Если для применения препарата необходим растворитель, то в бланк разрешено вписывать три наименования.

Отметим: новые правила не коснутся выписки наркотических и психотропных веществ, а также лекарств с анаболической активностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Государственная политика в области здравоохранения # Здоровье

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