Новости Беларуси. Министерство здравоохранения Беларуси разрешило выписывать два лекарства в одном рецепте. Это позволит немного разгрузить врачей после введения новых правил отпуска препаратов. Согласно документу, на бланке теперь можно указывать одно или два лекарства, которые в аптеках продаются по полной цене. Если для применения препарата необходим растворитель, то в бланк разрешено вписывать три наименования.

Отметим: новые правила не коснутся выписки наркотических и психотропных веществ, а также лекарств с анаболической активностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.