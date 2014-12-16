Избыточный вес: причины появления, негативные последствия и способы избавления

Оксана Белан, психотерапевт:

Еда – это вкусно. И она нас сопровождает с самого детства, с самого первого нашего дня жизни. И причем когда мы были совсем еще маленькими, мы еще слабо разбирались в мире, в отношениях, мы уже лежали на груди у мамы и вместе с приемом пищи получали любовь, заботу, безопасность, тепло. И это запомнилось на всю жизнь. И, возможно, сейчас, будучи взрослыми, мы имеем излишнюю тягу к еде тогда, когда нам не хватает этих чувств, рядом с нами нет любимого человека, когда у нас нет чувства безопасности либо появилось ощущение ненужности, страха. Тогда, используя этот детский механизм, мы пытаемся получить некий суррогат этих ощущений.

В мире более миллиона людей страдают избыточным весом. Диетологи утверждают – их главной проблемой является неправильное пищевое поведение, которое вырабатывается годами.

Мы привыкли есть, когда не голодны и просто хочется попробовать что-то вкусненькое. Поэтому первое правило человека, следящего за своим весом: каждый раз, отправляясь к холодильнику, задайте себе вопрос, действительно ли вы голодны или делаете это по инерции.

Оксана Белан, психотерапевт:

Еще одной сложностью будет научиться заново получать чувство насыщения. Первые признаки насыщения у нас появляются, когда начинают растягиваться стенки желудка. Но, возможно, если вы переедали, то они уже растянуты и эта чувствительность потерялась. А вторичное насыщение мы начинаем испытывать, когда глюкоза из пищи начинает поступать в клеточки головного мозга. Это обычно происходит не раньше, чем через 45 минут после приема пищи. И здесь очень важно контролировать себя. Необходимо съесть минимальный объем пищи, который вам необходим в это время суток, и остановиться.

Звездам кино перед съемками часто приходится набирать вес. Так Рене Зеллвегер специально набрала целых 12 кг перед съемкой «Дневника Бриджит Джонс». И это не прошло бесследно для организма актрисы. Теперь она входит в число звезд, ведущих постоянную войну с лишним весом, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Оксана Белан, психотерапевт:

Очень важно, чтобы в процессе контроля над приемом пищи вам помогали близкие. Потому что бывает так, что вы можете натолкнуться на сопротивление: как это вы вдруг перестали есть, что с такой любовью для вас готовила жена или мама. Она ведь пытается проявить таким образом свою любовь и заботу, на самом деле принося вам вред. И здесь очень важно объяснить, что это не обида, это не протест. Вы просто решили заняться своим здоровьем. И попросить помощи. И, возможно, найти иные способы проявления чувств в семье. Не только через желудок.

Еще один способ выражать наши чувства – дарить сладкие подарки. И как сложно бывает отказаться от лишней конфетки.

Оксана Белан, психотерапевт:

Есть очень хорошее правило открывать подарки в присутствии дарителя. Если к вам пришли в гости и принесли коробку конфет, шоколадку, набор пирожных, торт – откройте, съешьте вместе.

Очаровательная округлость форм у слабой половины человечества – не преступление.

Важно не забывать, что, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, проблемы со здоровьем могут начаться, если объем талии женщины превышает 80 см. Для мужчин этот показатель составляет 94 см.

Так что следите за своими сантиметрами и килограммами.