Известная травница Лидия Новичихина поделилась чудо-напитком от простуды

С известной травницей Лидией Новичихиной мы отправились в зимний лес за веточками сосны, но не для того, чтобы украсить их к празднику. Она обещала научить нас готовить из них универсальное средство от простуды.

«Во время блокады Ленинграда пили только такой раствор, - рассказывает Лидия Ивановна, -люди выживали!»

Лес, как аптеку, Лидия Ивановна воспринимает с 10-летнего возраста. Еще девочкой она помогала своему дяде-фельдшеру и отцу-леснику собирать травы и изучать их полезные свойства.

«Мне кажется, я бы без леса вообще не могла прожить!» - признаётся Лидия Ивановна.

И корни и стебли.

Всю жизнь она преподавала в техническом вузе, а на пенсии посвятила себя своему главному увлечению –изучению лекарственных возможностей растений.

Лидия Новичихина, травница:

Болезнь никого не щадит, но те, кто знает травы, тот умеет из нее выкарабкаться…

В этом году травнице исполнится 80 лет. Возраст, когда без медикаментов не обойтись, но для профилактики травница использует проверенные средства, которые приготовила самостоятельно.

Лидия Ивановна - автор 8 книг о лекарственных свойствах растений, ведет занятия для начинающих травников, водит экскурсии по полям и лесам. Болеть некогда. Поэтому каждый день она выпивает ложку чудо-настоя из сосновой хвои.

Что интересно, подобными свойствами хвоя, сосны или ели обладают только зимой. Это еще один повод отправиться в зимний лес за новогодним деревом.