Карасин: Европа поняла, что она политически оказалась в луже

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что после прихода лидера Штатов в Белый дом лидеры европейских стран попали в сложную политическую ситуацию. Об этом пишет ТАСС.

«У меня такое впечатление, что Европа с приходом в Белый дом Трампа поняла, что она оказалась в луже», – заметил он.

По его словам их прежняя стратегия была построена на поддержке Джо Байдена и трансатлантического единства, которое теперь разрушено.

Он отметил, что в Европе не знают, как выйти из этого кризиса, так как ее политика изоляции и враждебности по отношению к России идет вразрез с тем имиджем, который она стремится создать. По мнению Карасина, лидеры осознают потребность найти выход из сложившейся ситуации, но не понимают, как это сделать, не потеряв лицо.