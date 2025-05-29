Пятому матчу быть! Минский СКА сравнял счёт в финальной серии ЧБ по гандболу
Пятому матчу быть! Гандболисты минского СКА обыграли на своей площадке «Мешков Брест» в четвертом поединке финальной серии чемпионата Беларуси и вернули интригу в золотое противостояние, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Подробности у Юлии Силипицкой.
Без кубка, но с победой. Минский СКА сравнял счет в финальной серии 2:2 чемпионата Беларуси, переиграв в домашнем поединке «Мешков Брест» – 33:29. Это действительно большая заявка на сенсацию. Впечатлениями поделился и министр спорта Беларуси.
«Хорошие эмоции, хороший матч», – отметил Сергей Ковальчук.
Андрей Крайнов, председатель гандбольного клуба «СКА-Минск»:
Эмоции переполняют. Вы видите, какой зал, какие болельщики, какая команда молодая.
Роман Марковский, председатель Белорусской ассоциации бильярдного спорта:
Отличная игра, великолепный накал, великолепные эмоции. Пришли поболеть с сыном.
Андрей Казусенок, четырехкратный чемпион мира по самбо:
Никогда не упускаю возможность прийти и зарядиться вообще спортом, тем более командными играми. Пока я рос, мы здесь рядом тренировались, всегда посещали этот манеж.
Подробности в видео.