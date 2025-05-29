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Пятому матчу быть! Минский СКА сравнял счёт в финальной серии ЧБ по гандболу

29 мая 2025 09:37
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Пятому матчу быть! Гандболисты минского СКА обыграли на своей площадке «Мешков Брест» в четвертом поединке финальной серии чемпионата Беларуси и вернули интригу в золотое противостояние, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Подробности у Юлии Силипицкой.

Пятому матчу быть! Минский СКА сравнял счёт в финальной серии ЧБ по гандболу-2

Без кубка, но с победой. Минский СКА сравнял счет в финальной серии 2:2 чемпионата Беларуси, переиграв в домашнем поединке «Мешков Брест» – 33:29. Это действительно большая заявка на сенсацию. Впечатлениями поделился и министр спорта Беларуси.

«Хорошие эмоции, хороший матч», – отметил Сергей Ковальчук.

Пятому матчу быть! Минский СКА сравнял счёт в финальной серии ЧБ по гандболу-4

Андрей Крайнов, председатель гандбольного клуба «СКА-Минск»:
Эмоции переполняют. Вы видите, какой зал, какие болельщики, какая команда молодая.

Пятому матчу быть! Минский СКА сравнял счёт в финальной серии ЧБ по гандболу-6

Роман Марковский, председатель Белорусской ассоциации бильярдного спорта:
Отличная игра, великолепный накал, великолепные эмоции. Пришли поболеть с сыном.

Пятому матчу быть! Минский СКА сравнял счёт в финальной серии ЧБ по гандболу-8

Андрей Казусенок, четырехкратный чемпион мира по самбо:
Никогда не упускаю возможность прийти и зарядиться вообще спортом, тем более командными играми. Пока я рос, мы здесь рядом тренировались, всегда посещали этот манеж.

Подробности в видео.

# Гандбол

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