Пятому матчу быть! Минский СКА сравнял счёт в финальной серии ЧБ по гандболу

Пятому матчу быть! Гандболисты минского СКА обыграли на своей площадке «Мешков Брест» в четвертом поединке финальной серии чемпионата Беларуси и вернули интригу в золотое противостояние, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Подробности у Юлии Силипицкой.

Без кубка, но с победой. Минский СКА сравнял счет в финальной серии 2:2 чемпионата Беларуси, переиграв в домашнем поединке «Мешков Брест» – 33:29. Это действительно большая заявка на сенсацию. Впечатлениями поделился и министр спорта Беларуси. «Хорошие эмоции, хороший матч», – отметил Сергей Ковальчук.

Андрей Крайнов, председатель гандбольного клуба «СКА-Минск»:

Эмоции переполняют. Вы видите, какой зал, какие болельщики, какая команда молодая.

Роман Марковский, председатель Белорусской ассоциации бильярдного спорта:

Отличная игра, великолепный накал, великолепные эмоции. Пришли поболеть с сыном.