О новых технологиях и развитии медицинских учреждений столицы рассказал председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Виктора Сиренко

Новости Беларуси. Как на заболеть и что делать, если подхватили вирус? О новых технологиях и развитии медицинских учреждений столицы в программе «Большой город» на СТВ спросили у председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Виктора Сиренко.

Как вы оцениваете эпидемиологическую ситуацию?

Виктора Сиренко, председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

На сегодняшний день она стабильно-спокойна, потому что те заболевания, которые отмечаются, они отличаются меньшим количеством, чем в прошлые годы. Идет активно прививочная кампания. В этом году мы гриппа практически не ждем. Если и будем ждать, то только в следующем году.

Все о том, кто, где и как может получить прививку от гриппа, на сколько серьезна в Беларуси проблема такого заболевания как сахарный диабет, и в целом об особенностях оказания медицинских услуг в Минске смотрите в программе «Большой город» на СТВ (видео).