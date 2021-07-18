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Нужны головные уборы и обильное питьё. Поговорили с врачом о солнечных ожогах

18 июля 2021 17:14
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Новости Беларуси. В Беларусь идет долгожданное для многих похолодание. Уже 20 июля температура воздуха приблизится к температурной норме. А вот неделя уходящая отметилась самым настоящим зноем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сократить время пребывания на улице, светлая одежда, головные уборы и обильное питье. Нехитрые правила борьбы со зноем. Но лето может все-таки «допечь». В ожоговых отделениях больниц фиксируют случаи сложных солнечных травм. Под угрозой в первую очередь пожилые люди и дети. Для них госпитализация обязательна при 20 процентах поражения тела. По данным Минздрава, за этот сезон с жалобами на тепловые удары и истощение обратились больше двух сотен человек.

Нужны головные уборы и обильное питьё. Поговорили с врачом о солнечных ожогах-1

Александр Чайчиц, врач-хирург-комбустиолог Брестской областной клинической больницы:
Мы всегда готовы оказывать квалифицированную помощь пострадавшему при термической травме. В частности от солнечных ожогов. Да, действительно, количество пациентов с солнечными ожогами увеличилось. Мы почувствовали это. Здесь в совокупности: отчасти желание получить загар бронзовый так называемый, халатность. Мужчина 65 % получил в результате длительного нахождения на берегу реки. Загорал, рыбачил и не пользовался солнцезащитными средствами.

# Здоровье # Здоровье # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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