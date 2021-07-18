Нужны головные уборы и обильное питьё. Поговорили с врачом о солнечных ожогах

Новости Беларуси. В Беларусь идет долгожданное для многих похолодание. Уже 20 июля температура воздуха приблизится к температурной норме. А вот неделя уходящая отметилась самым настоящим зноем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сократить время пребывания на улице, светлая одежда, головные уборы и обильное питье. Нехитрые правила борьбы со зноем. Но лето может все-таки «допечь». В ожоговых отделениях больниц фиксируют случаи сложных солнечных травм. Под угрозой в первую очередь пожилые люди и дети. Для них госпитализация обязательна при 20 процентах поражения тела. По данным Минздрава, за этот сезон с жалобами на тепловые удары и истощение обратились больше двух сотен человек.