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«Пациент может сразу же идти на работу». Как проходит безоперационная подтяжка лица

14 июля 2021 12:44
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Одной из главных новинок последнего времени в косметологии стала процедура ультразвукового SMAS-лифтинга. Эту омолаживающую методику сразу же назвали самой эффективной альтернативой хирургической подтяжке лица. Такой лифтинг заменяет скальпель хирурга и буквально «перепрошивает» ткани, обновляя их на клеточном уровне и устраняя выраженные признаки старения и увядания. После процедуры в глубоких слоях дермы запускаются механизмы регенерации, начинается активная выработка коллагена, эластина и соединительной ткани.

«Пациент может сразу же идти на работу». Как проходит безоперационная подтяжка лица -1

Эдгар Гинюк, врач-хирург медицинского центра «Элар»:
Есть специальный аппарат, он генерирует ультразвуковые волны, и благодаря своим физическим свойствам они проникают глубоко в ткани лица, а именно – на глубину 4,5 мм и выше. Показания этой процедуры разнообразные – это наличие двойного подбородка, потеря четкости овалов лица, наличие носогубных складок, подбородочных складок, наличие скулощечной борозды, опускание бровей подтяжку лба мы делаем.

«Пациент может сразу же идти на работу». Как проходит безоперационная подтяжка лица -4

Такая подтяжка почти не имеет противопоказаний, поэтому ее проводят даже после пластической операции для улучшения результата. Безоперационная процедура не требует периода реабилитации, не несет в себе никаких рисков, не вызывает необратимых нежелательных изменений во внешности.

«Пациент может сразу же идти на работу». Как проходит безоперационная подтяжка лица -7

Эдгар Гинюк:
Данная процедура имеет ряд преимуществ. Здесь нет никакой подготовки, нет периода реабилитации. Небольшой процент пациентов отмечает легкую отечность, слегка уловима только ими. Ее можно делать в любое время года, пациент может сразу же после нас идти на работу. Это не требует какого-то дальнейшего ухода. Пациент выходит за двери кабинета и может забыть, что он у нас был.

«Пациент может сразу же идти на работу». Как проходит безоперационная подтяжка лица -10

Первый результат появляется уже через считанные минуты после процедуры. В тканях запускаются регенеративные процессы, которые приводят к полному их обновлению. Максимальный результат можно будет увидеть спустя 6 месяцев. Омоложение «продержится» полтора-два года, затем SMAS-лифтинг можно повторить.

«Пациент может сразу же идти на работу». Как проходит безоперационная подтяжка лица -13

Эдгар Гинюк:
Пациент приходит на консультацию, мы собираем анамнез, выясняем все показания и противопоказания. В обязательном порядке мы каждого пациента фотографируем. Пациент ложится на кушетку, мы наносим разметку и выполняем саму процедуру. По продолжительности она занимает максимум 10-15 минут. Пациент встает, и мы обязательно еще раз фотографируем, чтобы сравнить фото до и после.

«Пациент может сразу же идти на работу». Как проходит безоперационная подтяжка лица -16

В большинстве мы видим изменения уже сразу после процедуры, здесь эффект накопительный. Пациент будет замечать то, что лицо меняется в лучшую сторону, прорисовываются контуры нижней челюсти, становятся более яркими скулы, исчезают подбородочные складки, становятся меньше носогубные складки, скулощечная борозда меньше контурирует, бровки вверх подлетели, взгляд открылся. Вот это все пациент замечает в течение трех-шести месяцев.

*На правах рекламы.

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