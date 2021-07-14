«Пациент может сразу же идти на работу». Как проходит безоперационная подтяжка лица

Одной из главных новинок последнего времени в косметологии стала процедура ультразвукового SMAS-лифтинга. Эту омолаживающую методику сразу же назвали самой эффективной альтернативой хирургической подтяжке лица. Такой лифтинг заменяет скальпель хирурга и буквально «перепрошивает» ткани, обновляя их на клеточном уровне и устраняя выраженные признаки старения и увядания. После процедуры в глубоких слоях дермы запускаются механизмы регенерации, начинается активная выработка коллагена, эластина и соединительной ткани.

Эдгар Гинюк, врач-хирург медицинского центра «Элар»:

Есть специальный аппарат, он генерирует ультразвуковые волны, и благодаря своим физическим свойствам они проникают глубоко в ткани лица, а именно – на глубину 4,5 мм и выше. Показания этой процедуры разнообразные – это наличие двойного подбородка, потеря четкости овалов лица, наличие носогубных складок, подбородочных складок, наличие скулощечной борозды, опускание бровей – подтяжку лба мы делаем.

Такая подтяжка почти не имеет противопоказаний, поэтому ее проводят даже после пластической операции для улучшения результата. Безоперационная процедура не требует периода реабилитации, не несет в себе никаких рисков, не вызывает необратимых нежелательных изменений во внешности.

Эдгар Гинюк:

Данная процедура имеет ряд преимуществ. Здесь нет никакой подготовки, нет периода реабилитации. Небольшой процент пациентов отмечает легкую отечность, слегка уловима только ими. Ее можно делать в любое время года, пациент может сразу же после нас идти на работу. Это не требует какого-то дальнейшего ухода. Пациент выходит за двери кабинета и может забыть, что он у нас был.

Первый результат появляется уже через считанные минуты после процедуры. В тканях запускаются регенеративные процессы, которые приводят к полному их обновлению. Максимальный результат можно будет увидеть спустя 6 месяцев. Омоложение «продержится» полтора-два года, затем SMAS-лифтинг можно повторить.

Эдгар Гинюк:

Пациент приходит на консультацию, мы собираем анамнез, выясняем все показания и противопоказания. В обязательном порядке мы каждого пациента фотографируем. Пациент ложится на кушетку, мы наносим разметку и выполняем саму процедуру. По продолжительности она занимает максимум 10-15 минут. Пациент встает, и мы обязательно еще раз фотографируем, чтобы сравнить фото до и после.