«Нужно быть не просто здоровым, а вообще без всяких инфекций». Почему белорусы становятся донорами крови

Первая в мире операция по переливанию крови от человека к человеку увенчалась успехом. Женщина, потерявшая много крови при родах, пошла на поправку. Донором стал ее муж: по счастливой случайности его кровь подошла. Тогда ничего не знали ни о группах, ни о резус-факторах, это сейчас показатели тщательно проверяются и отслеживаются, и каждый год кровь тоннами переливается от человека к человеку, связывая невидимой нитью тысячи судеб.

Борис Гольдинберг, заведующий отделением организации производственной и клинической трансфузиологии УЗ «6-ая ГКБ», кандидат медицинских наук:

Донорская кровь нужна постоянно, потому что существует очень большое количество болезней, связанных с недостатком клеток крови и их лечением, с травмами различного генеза, с оперативными вмешательствами, которые в настоящее время имеют очень высокую технологию, но несмотря на это, они, к сожалению, не исключают кровопотерю.

История отечественной трансфузиологии началась в 1923 году и связана с именем Моисея Шапиро. Всего в Беларуси около 100 тысяч доноров крови и ее компонентов. Возросло и количество почетных доноров – их больше 65 тысяч. Ежедневно на все пункты переливания крови в республике приходят около двух тысяч человек.

Один из добровольцев – Антон Гудков. У него 3-я положительная. Свою первую донацию молодой человек прошел, будучи студентом. Тогда, признается, главной целью было подзаработать. Антон Гудков:

С каждым разом как туда ходишь, понимаешь, что в общем-то материальная часть неосновная. И потом уже хочется пойти сдать просто так, для очистки своей кармы, души.

Сегодня стать донором крови может любой совершеннолетний гражданин страны с 18 до 60 лет. Татьяна Овсенникова, врач отделения переливания крови УЗ «ГКБСМП»:

При обращении в отделение переливания крови он должен предоставить справку о состоянии здоровья.

Борис Гольдинберг:

Донором крови нужно быть не просто здоровым, а вообще без всяких инфекций. Последняя, которая на слуху, это коронавирус. У нас есть приблизительно 600 человек, которые после болезни коронавируса изъявили желание стать донорами, и 70 человек ими стали.

Создание городского центра трансфузиологии стало началом нового этапа в развитии службы крови города Минска. Это здание в столице – как символ сердца, от которого по артериям и венам совершается постоянный круговорот крови всем тем, кто ждет свои 450 миллилитров жизни. Борис Гольдинберг:

Сегодня здесь и каждый день в рабочее время нас посещает порядка 120-150 человек. Чаще всего это доноры, которые имеют опыт донации. Есть люди, которые сдали и по 100, и по 150, и более раз. Олег Лобач:

Пошел ради интереса, чтобы помогать людям, чтобы организм оздоравливался. Это 18-я кровосдача будет.

Ангелина Гриб:

На донорстве я первый раз, меня привело собственное желание. Мне хотелось помочь людям. Я считаю, что это очень интересно. Тем более, что атмосфера тут очень хорошая, приятная.