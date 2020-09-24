Как бороться со стрессом? Эффективные способы от психолога

Вечная суета, проблемы, постоянная спешка – все это оказывает не самое лучшее влияние на наш организм. Увы, но большинство людей живут в состоянии хронического напряжения. А потому специалисты уверяют, стресс – уже неотъемлемая часть нашей жизни.

Мария Буйко, психолог:

Причины бывают разные: такие, как физиологические – это боль, нехватка воздуха, голодание. Большую и значимую часть содержат в себе психологические стрессы, эмоциональные нагрузки. И, конечно, здесь речь пойдет о работе, семье и конфликтах. Сюда же входят и информационные нагрузки.

Стресс – естественная реакция организма во время опасных и неприятных ситуаций. Он преследует нас повсюду. В некоторых ситуациях он может проявляться более очевидно, в некоторых – менее. Мария Буйко:

Если это касается нашего организма, то это могут быть головные боли, проблемы с пищеварением, непонятные какие-то боли в теле. Что же говорить об интеллектуальных особенностях, стресс может повлиять на память, на внимание. Если это поведенческий аспект, то это может проявляться так, что человек хуже водит машину, он становится невнимательным, может больше курить и употреблять алкоголь.

В стрессовые ситуации попадают все, но не каждый знает, как с ними бороться. Если вы отдаете себе отчет в том, что слишком долго пребываете в стрессовом состоянии, или у вас впереди ожидаются сильные психоэмоциональные нагрузки, есть смысл обратиться к одному из способов самостоятельной борьбы со стрессом. Мария Буйко:

Первое, что я рекомендую, это дыхательные упражнения. Например, мы делаем вдох носом на три счета, на три счета задерживаете дыхание и на шесть счетов выдыхаете через рот. Так упражнение можно повторить 5-7 раз. Очень важно включать в нашу жизнь физические упражнения.

Существует техника, когда мы опускаем лицо в холодную воду на 15-30 секунд, происходит такой эффект ныряльщика, наше сердцебиение замедляется и мы начинаем успокаиваться. Но этот способ подходит только для тех, кто не страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. В арсенале борьбы со стрессовыми ситуациями есть и более спокойные методы, которые практически не имеют противопоказаний. Они пойдут на пользу всем, кому необходимо расслабиться. Мария Буйко:

Мы можем прогуляться в лесу, если есть такая возможность. Нет – можно купить апельсин, разрезать его, понюхать и съесть. Понюхать кофе, было бы хорошо понаблюдать за небом, за облаками. Если напряжение очень сильное и очень тяжело, мы можем выбросить его на бумагу. Можно прорисовать, можно потом разорвать это все и выкинуть в мусорку.

Чтобы легче переживать стрессы, следует укреплять нервную систему. Не стоит заедать проблемы шоколадом и выпечкой. Это не решит данную проблему, но добавит новую – лишний вес. Чтобы минимизировать стресс, обратите внимание на следующие рекомендации. Мария Буйко:

Можно начать с того, что нам нужно следить за своим питанием, за своим рационом. Конечно же, сон, увлечения, хобби – то, что нам нравится, то, что приносит нам удовольствие. Если вы приходите с работы и очень часто чувствуете стресс, вам сложно решать какие-то бытовые задачи, подождите некоторое время. Не обсуждайте ничего со своими домочадцами, а просто посидите полчаса в спокойной обстановке, и вам потом значительно легче будет включаться в быт.