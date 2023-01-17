Новомодные деревянные щётки – источник инфекций! Стоматолог рассказала, как не навредить зубам

Нет ничего проще, чем чистка зубов. И несмотря на то, что они считаются самой твердой частью организма человека, без должного ухода могут в буквальном смысле слова рассыпаться. Сегодня прилавки пестрят самыми разными зубными щетками. Натуральные, синтетические, детские и электрические. Как же сделать чистку зубов более эффективной?

Наталья Грицкевич, стоматолог-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Щетина должна обязательно быть искусственной. Новомодные деревянные щетки со свиной щетиной пористые, впитывают бактерии, поэтому становятся источником инфекций. Кроме того, искусственную щетину можно закруглить на кончиках. Таким образом, она менее травматична для десен и эмали зубов.

Важно не травмировать десны и эмаль. Предпочтение лучше отдать щетке с небольшой чистящей поверхностью, так она сможет лучше проникнуть в труднодоступные места. Степень жесткости щетины определяется диаметром волокна, из которого она сделана, и всегда указана на упаковке. Определиться с выбором, конечно, лучше в кабинете у стоматолога.

Наталья Грицкевич:

По степени жесткости щетки делятся на несколько групп. Это экстрасофт, супермягкие. Они нужны только в постоперационном периоде, когда мы боимся повредить ткани десны. Софт – мягкие зубные щетки для детей до 5 лет и людей с очень чувствительными зубами. Средние зубные щетки – для большинства людей (дети от 5 лет, взрослые со стандартной гигиеной). Жесткие зубные щетки я бы не рекомендовала вообще. Крайний случай – это один раз в неделю для внутренней поверхности зубов тем людям, которые пьют очень много кофе и курят, чтобы предотвратить образование налета курильщика.

Согласно большинству исследований, наиболее эффективными для удаления налета считаются именно электрические зубные щетки. Они легко перемещаются вдоль зубов, задерживаясь на каждом в течение нескольких секунд. Дополнительное преимущество – легкое массирование десен.

Наталья Грицкевич:

Электрические зубные щетки делятся на ультразвуковые и звуковые. Разница в том, что звуковые зубные щетки очищают зубы только с помощью вращений и звуковой волны, которая создает турбулентность. Паста с водой хорошо проникают в межзубные промежутки. В ультразвуковой щетке добавляется еще и вибрация с ультразвуковой частотой, которая помогает дополнительно убрать зубной налет из труднодоступных мест. Электрическую зубную щетку можно купить одну на всю семью и только менять насадки, которые тоже делятся, в зависимости от своего назначения. Есть отбеливающие, для чувствительных зубов, для людей с брекетами и так далее.