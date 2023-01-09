Курение и сидячая работа. Что ещё может стать причиной инфаркта миокарда?

Инфаркт миокарда – очаг ишемического некроза сердечной мышцы, развивающийся в результате нарушения коронарного кровообращения. Сопровождается жгущими, давящими или сжимающими болями за грудиной, отдающими в левую руку, ключицу, лопатку, челюсть, одышкой, чувством страха, холодным потом. Влияющие факторы – это индивидуальные особенности человека.

Наталья Митьковская, директор РНПЦ «Кардиология», заведующая кафедрой кардиологии и внутренних болезней БГМУ, главный кардиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь, доктор медицинских наук, профессор:

Обострение ишемической болезни сердца может наступить, безусловно, в любой момент. Но наиболее часто и неблагоприятно протекает в тех обстоятельствах, когда резко меняется погода или наступают очень холодные дни, ветреные. На эти нюансы атмосферного влияния очень болезненно реагируют наши пациенты, поэтому они должны быть к этому готовы и иметь постоянно набор медикаментов.

Кроме того, в зимнее время чаще всего бывают вирусные инфекции, которые также провоцируют обострение ишемической болезни сердца, способствуют развитию тромбозов, и тогда, конечно, сам инфаркт протекает еще тяжелее. Поэтому пациентам рекомендовано вакцинироваться. Это послужит профилактикой не только вирусной инфекции.

Наталья Митьковская:

Существуют очень разные по своим характеристикам факторы риска, это так называемые некорригируемые, к которым относятся возраст, пол пациента, наследственность или наследственная предрасположенность. Но есть и корригируемые – то, на что мы с пациентом можем конкретно влиять. Это артериальная гипертензия, нарушение липидного обмена. Это очень серьезный фактор риска, который способствует формированию атеросклеротической бляшки. Последняя сопричастна тромбозу в коронарном сосуде, и как следствие происходит инфаркт миокарда. Также на развитие болезни может повлиять нарушение углеводного обмена, например, сахарный диабет второго типа и не только.