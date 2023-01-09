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Как правильно провести разгрузочный день? Нутрициологи поделились советами

09 января 2023 09:57
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После праздничных застолий необходим разгрузочный день. Как его устроить и насколько эффективно интервальное голодание? Разберемся вместе со специалистами.

Как правильно провести разгрузочный день? Нутрициологи поделились советами-1

Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог:
Подходит не только тем людям, которые хотят сбросить вес. Снижение веса на самом деле – это побочный эффект. Интервальное голодание решает огромное количество вопросов и проблем. Например, хорошо справляется с хроническими заболеваниями.

Как правильно провести разгрузочный день? Нутрициологи поделились советами-4

Валерия Волосач, нутрициолог:
Действительно, клетки нашего организма самоочищаются, но есть противопоказания. К этим людям относят беременных женщин и лактирующих, людей с сахарным диабетом 1 типа, с пониженным артериальным давлением, с гипогликемией, у кого низкий сахар. Будет небезопасно применять такие системы питания.

Как правильно провести разгрузочный день? Нутрициологи поделились советами-7

В эту категорию также входят пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В интервальном голодании между приемами пищи обязательно должны быть «чистые» промежутки. Свободные временные интервалы предназначены для разгрузки и не предполагают дополнительных перекусов.

Валерия Волосач:
Многие люди думают, что в период пищевого окна можно есть все подряд, но это неправильно, потому что важно, чем ты заполнишь это пищевое окно.

Анна Бедрицкая:
Система интервального голодания предполагает завтрак в течение часа после пробуждения, причем этот завтрак включает и белки, и жиры, и углеводы. Мы выжидаем пять часов, и потом у нас полноценный обед – тоже белки, жиры, углеводы. Потом мы выжидаем пять часов, и у нас случается ужин.

Как правильно провести разгрузочный день? Нутрициологи поделились советами-10

Не пугайтесь, вставая на весы после праздников. Дело в том, что цифры могут меняться за счет накопления лишней жидкости и соли, а не жира.

Валерия Волосач:
Самый лучший совет это не морить себя голодом после праздников, а постепенно вернуться к своему обычному режиму питания. Следует пить воду, восполнить этот баланс в организме. Как рекомендует ВОЗ, 400 граммов фруктов и овощей в день, то есть к этому надо прийти после праздников. Это клетчатка, пищевые волокна, которые являются очистителем для нашего организма.

Существует много вариантов разгрузочных дней. Если все-таки возникает острая необходимость, то начинать стоит постепенно, без вреда для организма.

Как правильно провести разгрузочный день? Нутрициологи поделились советами-13

Анна Бедрицкая:
Самая комфортная разгрузка выглядит следующим образом. Вы встаете утром, в течение часа делаете полноценный прием пищи. И потом до следующего дня, до следующего утра вы ничего не едите. Есть другие системы разгрузочных дней. Они проводятся один раз в неделю. Выбирается полезный монопродукт не кефир, не молочные разгрузки. Должно быть не меньше 1 200 килокалорий.

Позаботьтесь о том, чтобы ваша разгрузка была комфортной, грамотной и здоровой. И выбирайте те продукты, которые вам подходят и нравятся.

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