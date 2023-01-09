Как правильно провести разгрузочный день? Нутрициологи поделились советами

После праздничных застолий необходим разгрузочный день. Как его устроить и насколько эффективно интервальное голодание? Разберемся вместе со специалистами.

Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог:

Подходит не только тем людям, которые хотят сбросить вес. Снижение веса на самом деле – это побочный эффект. Интервальное голодание решает огромное количество вопросов и проблем. Например, хорошо справляется с хроническими заболеваниями.

Валерия Волосач, нутрициолог:

Действительно, клетки нашего организма самоочищаются, но есть противопоказания. К этим людям относят беременных женщин и лактирующих, людей с сахарным диабетом 1 типа, с пониженным артериальным давлением, с гипогликемией, у кого низкий сахар. Будет небезопасно применять такие системы питания.

В эту категорию также входят пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В интервальном голодании между приемами пищи обязательно должны быть «чистые» промежутки. Свободные временные интервалы предназначены для разгрузки и не предполагают дополнительных перекусов. Валерия Волосач:

Многие люди думают, что в период пищевого окна можно есть все подряд, но это неправильно, потому что важно, чем ты заполнишь это пищевое окно. Анна Бедрицкая:

Система интервального голодания предполагает завтрак в течение часа после пробуждения, причем этот завтрак включает и белки, и жиры, и углеводы. Мы выжидаем пять часов, и потом у нас полноценный обед – тоже белки, жиры, углеводы. Потом мы выжидаем пять часов, и у нас случается ужин.

Не пугайтесь, вставая на весы после праздников. Дело в том, что цифры могут меняться за счет накопления лишней жидкости и соли, а не жира. Валерия Волосач:

Самый лучший совет – это не морить себя голодом после праздников, а постепенно вернуться к своему обычному режиму питания. Следует пить воду, восполнить этот баланс в организме. Как рекомендует ВОЗ, 400 граммов фруктов и овощей в день, то есть к этому надо прийти после праздников. Это клетчатка, пищевые волокна, которые являются очистителем для нашего организма. Существует много вариантов разгрузочных дней. Если все-таки возникает острая необходимость, то начинать стоит постепенно, без вреда для организма.