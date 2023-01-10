Опухшая десна – серьёзный повод обратиться к стоматологу. Почему это может привести к тяжёлым последствиям?

Если опухла десна и появился дискомфорт во рту, это повод посетить кабинет дантиста. Набухание мягких тканей вокруг зуба сигнализирует о воспалительном процессе, который нельзя оставлять без внимания.

Ирина Альхимович, детский врач-стоматолог УЗ «Минский городской детский клинический центр по стоматологии»:

Гингивит, или воспаление десен, имеет под собой очень много причин, которые могут быть как проявлениями конкретного заболевания, воспаления десен, так и симптомами каких-то других болезней. Чаще всего у детей это результат неадекватной, плохой гигиены. И в результате чем большее количество налета на зубах, чем больше у него срок давности, тем агрессивнее становится микрофлора этого налета.

Ольга Кашляк, врач-педиатр приемного отделения Минской областной детской клинической больницы:

Иногда замечают, что десна начинают кровоточить. Это проявления гингивита, он тоже может быть в результате дефектов ухода, каких-то вирусных инфекций. Лечение будет зависеть от заболевания, которое вызвало это состояние. Для того чтобы определиться с лечением, ребенка нужно показать врачу-педиатру.

Чаще всего все начинается абсолютно бессимптомно, однако некоторые дети, да и взрослые, могут жаловаться на следы крови во время чистки зубов. Это значит, что начался воспалительный процесс и отечность. Причиной могут быть нелеченые кариозные полости. В таком случае нужно будет все почистить, полечить, а после – заниматься полосканиями и физиопроцедурами. Ирина Альхимович:

У детей очень активно идут все биологические процессы. Плюс незрелые ткани, не совсем хорошая гигиена в связи с тем, что еще не развита как нужно моторика в руке. И получается, это скопище причин и приводит к развитию воспаления в десне.

Ольга Кашляк:

Если ребенок жалуется на боль, то родители могут дать ибупрофен, и ребенка нужно показать врачу, потому что иногда это может быть гнойное воспаление в десне. Ирина Альхимович:

Также воспаление в десне может быть проявлением какого-либо заболевания, например, острого герпетического стоматита. Это может быть недостаточное, несбалансированное питание, это могут быть какие-то гормональные нарушения, аллергические проявления в полости рта.