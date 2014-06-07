Главный санитарный врач Минска Наталья Жукова рассказала о санитарном состоянии зон отдыха в Минске

Новости Беларуси. Каждое утро мы просыпаемся и проживаем еще один день своей жизни, совершенно не задумываясь, что нас окружает миллион различных бактерий и микробов. Какие-то из них представляют настоящую опасность для нашего организма, а какие-то стали неотъемлемой его частью. Мы делаем прививки, моем руки, стараемся покупать только экологически чистое. И все же нам важно, чтобы многие процессы были под контролем квалифицированных специалистов.

В гостях «Большого города» на СТВ главный государственный санитарный врач города Минска Наталья Жукова.