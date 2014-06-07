Овощи, купленные у бабушек с рук, могут нанести серьезный вред здоровью

Почему выражение: ну ты и фрукт! — похвальное, а ну ты овощ! — обидное?

С приходом солнечного мая каждый хочет пополнить свой организм витаминами! Поэтому, как только люди видят прилавок со свежей зеленью, фруктами и овощами, не задумываясь, бегут за продуктами. И потом зачастую маются.

Покупатель:

Я очень серьезно отношусь к покупке продуктов. Вы этого не покажете, но на самом деле, качественных продуктов у нас вообще практически нет. Но я стараюсь выбирать лучшее!

За более вкусными и полезными продуктами потребители отправляются либо в специализированные точки: рынки, магазины, либо выбирают вариант «поближе к дому». А именно: покупают овощи и фрукты «с рук», как правило, возле остановок общественного транспорта.

Покупатели:

— Доверяю торговым сетям, а тем, кто продает с земли рядом с торговыми точками, в подземных переходах, я такие продукты не покупаю.

— Смотрю, кто продает. Если бабка, то я ей доверяю, потому что она на своем огороде вырастила. А так покупаю на рынке.

Возможно, у вас уже есть знакомый продавец, у которого вы постоянно покупаете свежие овощи. И вы абсолютно доверяете качеству этого товара. Вы уверены, что хозяин торгует своими домашними продуктами. С этим можно поспорить. Но что делать, если огурцами или петрушкой торгует откровенно перекупщик? Где он взял свой товар? Что последний несет в себе кроме витаминов и микроэлементов? В чем его принципиальная разница от продукции с рынка?

Лариса Черноморова, ведущий ветеринарный врач Лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы КТУП«Комаровский рынок»:

Вся продукция, поступающая на рынок, проходит лабораторный контроль.

Процедура проверки занимает всего 15-20 минут. Для этого лаборанты отбирают килограмм продукта из партии. Измельчают его. В полученную массу добавляют специальные квасцы. Все это отправляется в прибор, который определит наличие нитратов. Если норма допустимая, товар попадает на прилавок.

Справка:

Наибольшее количество нитратов содержат ранние овощи и фрукты. В особенности зелень. Допустимая норма содержания нитратов в килограмме картофеля — 250 миллиграмм. В ранней капусте — 900. 150 миллиграмм нитратов допускается на килограмм томатов. В огурцах норма – 150 миллиграмм. В листовых овощах — 2000.

Вероника Цвирко, СТВ:

После такой экспертизы продавец получает талон, в котором указано наименование продукта и содержание радионуклида и нитратов по норме и по факту. Каждый потребитель имеет право потребовать у продавца этот талон.

Таким образом, вы убедитесь, что товар не опасен. К сожалению, продавцы «с улицы» вряд ли предоставят вам подобное удостоверение. Придется верить на слово.

Лариса Черноморова, ведущий ветеринарный врач Лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы КТУП«Комаровский рынок»:

Не рекомендуется покупать с рук. Не известно, откуда продукция завезена. Домашнего она производства или она импортная, а продают под видом белорусской. Это гарантировать никто не может.

К тому же, работники на рынке — люди с санитарными книжками. А вот кто продает вам кило помидоров около подъезда — не известно. С другой стороны, не от хорошей жизни люди везут продавать овощи с грядок. И уж точно никто не разбогател на бананах, яблоках, апельсинах, купленных на оптовом рынке и перепродаваемых на остановке.

Каждый из таких серых предпринимателей понимает, что ему грозит административная ответственность за продажу в неустановленном месте.

Екатерина Гайдук, начальник отдела оперативных контрольных операций Инспекции МНС РБ по г.Минску:

За истекший период 2014 года налоговыми органами столицы пресечены 184 факта незарегистрированной предпринимательской деятельности. Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 133 миллиона рублей. С конфискацией изъятых из товаров дохода на сумму 1 миллиард 477 миллион рублей.

Однако продавцов это ничуть не останавливает. Отсюда вопрос: возможна ли борьба с этим явлением? Только ли штрафными санкциями можно обуздать уличную торговлю? Покупатель всегда голосует за и против любого сервиса или товаром кошельком. И он послушно идет там где лучше, дешевле, ближе. Про безопасность мы думаем потом, вызывая скорую или горстями поедая активированный уголь. На наш взгляд, достойный ответ нелегальной торговле может дать только официальная. Снижайте цены господа! И к вам потянутся люди.

А вообще, наша жизнь похожа на рынок. Не путать с базаром. На рынке если совесть дешевеет, то проигрывают те, у кого она есть.