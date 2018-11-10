Новая амбулатория в минском квартале «Магистр» приняла первых пациентов

Новости Беларуси. Череда ноябрьских подарков продолжается. 10 ноября в столичном жилом квартале «Магистр» открыли амбулаторию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Её начали строить в 2013 году.

В церемонии закладки первого камня принимал участие Президент Беларуси. Микрорайон включает в себя девять 10-этажных домов.

В них заселились, преимущественно, представители научной и творческой интеллигенции Минска. Теперь путь за медицинской помощью для них стал намного короче.

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

В целом, по Минску идет на разных стадиях: от проектирования до начала строительства по объектам здравоохранения, первичной медицинской помощи – это поликлиники. Пять поликлиник в микрорайонах Сухарево, Лошица, Восток, подстанция скорой медицинской помощи на Сырокомли.