«Никакая пальпация и самообследование не помогут». Где и как пройти скрининг рака молочной железы

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заведующий лабораторией реконструктивно-восстановительной хирургии и онкомаммологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова – Антон Хоров.

В Беларуси проходит акция «Вместе против рака молочной железы». К сожалению, каждый третий случай рака груди выявляют уже на поздней стадии, когда сделать практически ничего нельзя. Медики бьют тревогу и называют главную причину: пациентки не проходя обследование в срок.

Антон Хоров, заведующий лабораторией реконструктивно-восстановительной хирургии и онкомаммологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:

Скрининг, который начат у нас, в Республике Беларусь успешно проводится. С каждым годом он набирает свои обороты. На сегодня ранние стадии в процессе скрининга занимают более 90 %. То есть мы работаем правильно – скрининг работает. И хотелось бы обратиться к женщинам с призывом не бояться идти к врачу. В зависимости от возраста, понятие «скрининг» и ранняя диагностика – это два разных понятия.

Антон Хоров:

Для каждой возрастной группы свои алгоритмы обследования. Если говорить о скрининге, то там выбирается интервал: один раз в два года маммография. Если все хорошо, то один раз в два года. Если необходимо дообследование или более частые интервалы, они корректируются доктором, который наблюдает данную пациентку. При скрининге наша задача стоит – выявление в ранних стадиях. Мы должны найти опухоль, когда она настолько микроскопическая, что ее невозможно определить другими методами. Никакая пальпация и самообследование не помогут. А когда опухоль микроскопически мала, тогда наше лечение успешно, наше лечение быстрое и прогноз очень благоприятный!

Если вы что-то находите, но очень маленькое – значит ли это, что это идет на хирургическое вмешательство? Антон Хоров:

Доминирует хирургическое лечение. При микроскопических размерах это малые операции, как правило. Часто рассматривается онкопластическая хирургия при любых стадиях. Это использование методик пластической хирургии в онкологии. То есть любой онкохирург, который работает с молочной железой, должен быть подготовлен к проведению пластической хирургии. То есть мы должны предложить женщине не только мастэктомию, как вы говорите, удаление молочной железы – порой это необходимо, но взамен этого удаления вы должны предложить одномоментное или отсроченное восстановление этой молочной железы. Поэтому на сегодня квалифицированные хирурги-маммологи владеют этими методиками.

Антон Хоров:

Диагноз «рак молочной железы» – это не приговор. Мы умеем с ним бороться. Особенно на ранних стадиях. Поэтому призываем женщин активно участвовать в обследованиях, приходить к нам, обращаться за помощью. Все самые современные методики обследования, касающиеся молочной железы, у нас в Республике Беларусь есть. Особенно это касается Республиканского научно-практического центра онкологии, который укомплектован полностью.

Где и как проводятся обследования? Антон Хоров:

В районных поликлиниках в Минске. И в других городах тоже. Этот месяц посвящен данной проблеме. И записываться предварительно не надо. Это животрепещущий вопрос. Все медработники знают, что проходит эта акция. Привлечены к этому сотрудники маммологического профиля. Поэтому они консультируют, осуществляют пальпацию и направляют на необходимые методы дообследования.

С какого возраста женщине необходимо регулярно проходить осмотр? Антон Хоров:

Рекомендовано наблюдение для молодых – УЗИ. Идут дискуссии, когда же начинать маммографическое обследование, т.е. рентген молочной железы. Возраст сейчас сдвигается: начало – это 45 лет. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, уже с 40 лет можно начинать маммографическое обследование.