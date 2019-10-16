Прививки от гриппа: кому и когда делать, и какой вакциной

Гость программы «Большой город» – заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии – Екатерина Хомченко.

Почему с прививкой от гриппа не стоит затягивать? Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Иммунитет формируется через 7-14 дней после проведения прививки. Поэтому необходимо именно сейчас, чтобы наш организм сумел сформировать защитные функции к периоду активной циркуляции вирусов. Как правило, ежегодно данный период начинается с января-февраля. Имеет ли значение, каким препаратом проводить вакцинацию? Екатерина Хомченко:

Все препараты, используемые для профилактики гриппа, независимо от производителя, не отличаются по составу, а также являются высокоэффективными. Что касается непосредственно медицинских работников, то мы прививаемся за счет средств бюджета – это вакцина «Гриппол плюс».

Насколько важно быть полностью здоровым перед проведением прививки и как в этом удостовериться? Екатерина Хомченко:

Перед проведением прививки необходим осмотр врача. Если это острое состояние либо обострение хронического заболевания, то врач предложит отложить прививку до стабилизации состояния. И в последующем уже пройти вакцинацию, после улучшения самочувствия. Сколько минчан должны пройти вакцинацию, чтобы избежать эпидемии? Екатерина Хомченко:

Охват вакцинацией не менее 40% населения является оптимальным с позиции соотношения затрат и полученной пользой. Позволяет эффективно влиять на уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. Хотелось бы отметить, что в текущем году порядка 33% жителей Минска получат вакцину за счет бюджетных средств. Это так называемые контингенты риска. Сюда можно отнести и медицинских работников, лиц, которые занимаются жизнеобеспечением города, педагоги и воспитатели, школьники и воспитанники детских дошкольных учреждений. Особую группу я бы хотела отметить – беременных женщин, лиц старше 65 лет. А также детей и взрослых с хроническими заболеваниями.

Эффективность современных вакцин против гриппа достигает 98%. Всех ли вакцин это касается? Екатерина Хомченко:

В текущем году вакцинация против гриппа в Минске будет проходить с возможностью использования вакцин как за счет бюджетов – это вакцина «Гриппол плюс», так и средств бюджетов организаций, предприятий и личных средств граждан. Это вакцины «Гриппол плюс», «Инфлювак», «Ваксигрип» и «Ваксигрип Тетра». Следует отметить, что все вакцины зарегистрированы на территории РБ, сопоставимы по эффективности и имеют опыт применения как на территории нашей страны, так и за рубежом. В рамках глобальной системы эпидемиологического надзора за гриппом ежегодно проводится оценка циркуляции вирусов гриппа в Северном и Южном полушарии. В данном процессе участвуют более 111 стран и 141 лаборатория, которые ведут оценку циркуляции гриппа и в последующем учитывают, в каком полушарии будут циркулировать те или иные штаммы вируса гриппа. И в последующем Всемирная организация здравоохранения выдает рекомендации с теми штаммами, которые будут циркулировать на территории того или иного полушария. Что же касается текущего эпидемиологического сезона, то в Северном полушарии у нас будут циркулировать три вируса гриппа, два из которых новые, которые ранее не циркулировали широко. Соответственно, иммунитет у населения не сформирован.

Могут ли вирусы гриппа нести какую-то опасность человеку, прошедшему вакцинацию? Екатерина Хомченко:

Нет. С учетом рекомендации Всемирной организации здравоохранения, состав вакцин обновлен на две трети, с учетом предстоящей циркуляции. Способна ли современная медицина победить новые штаммы вируса? Екатерина Хомченко:

Да, потому что Всемирная организация здравоохранения заранее уже дает информацию о том, какие штаммы будут циркулировать. Куда идти прививаться? Екатерина Хомченко:

Для проведения вакцинации необходимо обратиться в учреждение здравоохранения по месту жительства либо в медицинский центр. Обратиться в регистратуру, пройти осмотр врача и непосредственно привиться.

Можно ли делать прививку от гриппа беременным? Екатерина Хомченко:

При беременности увеличивается риск развития тяжелых осложнений и усугубления течения гриппа как такового заболевания. Поэтому прививаться беременным женщинам не только можно, но и необходимо. Таким образом, будущая мама обеспечивает защиту не только себе, но и будущему ребенку до 6 месяцев. Это до того периода, когда еще нельзя проводить прививки от гриппа. Также хотелось бы отметить, что все прививки, которые используются на территории Минска, рекомендованы для проведения вакцинации беременным женщинам. Также я бы хотела отметить, что грудное вскармливание не является противопоказанием для вакцинации. Для проведения вакцинации различных контингентов одна вакцина. Единственное отличие, что для детей может использоваться меньшая доза. Беременные получают вакцину, как взрослый человек. Беременная женщина перед проведением вакцинации должна проконсультироваться у врача. Какие существуют противопоказания, по которым женщина не может сделать прививку? Екатерина Хомченко:

Сюда можно отнести общее проявление, то есть это обострение хронических заболеваний, острое состояние, подъем температуры выше 37 градусов. Поэтому необходимо дождаться ремиссии и провести прививку.

Делать ли прививку от гриппа ребенку? Екатерина Хомченко:

Как известно, дети самыми первыми вовлекаются в процесс заболевания гриппом и острыми респираторными инфекциями, и в последующем становятся источником инфекции для своего окружения, а также в организованных коллективах. Согласно национальному календарю профилактических прививок, иммунизация против гриппа рекомендована для применения с 6-месячного возраста. И также на территории Минска используются вакцины, которые разрешены для применения в вышеуказанном возрасте. Как защитить детей от вирусов гриппа в возрасте до 6 месяцев? Екатерина Хомченко:

Чтобы защитить детей до 6-месячного возраста, необходима иммунизация того окружения, в котором находится ребенок. Это позволит снизить риск контакта ребенка с вирусом.

То есть ребенку не делаем прививку, а всем, кто вокруг находится, делаем. Екатерина Хомченко:

Да, до 6-месячного возраста. Многие не делают прививку, потому что боятся аллергических реакций. В каких случаях это может произойти? Екатерина Хомченко:

Профилактические прививки против гриппа достаточно хорошо переносятся как детьми, так и взрослыми. Иногда возможны проявления местных и общих реакций. Например, покраснение в месте введения вакцины, припухлость либо подъем температуры тела до 37 градусов. Однако это естественно для организма и свидетельствует о том, что организм начал вырабатывать защиту.

Многие после проведения процедуры вакцинации начинают болеть. Екатерина Хомченко:

Учитывая то, что для иммунизации используется инактивированная вакцина, которая содержит в себе только частички вируса, риск заболевания гриппом отсутствует. Помимо заболевания гриппом, существуют еще более 200 респираторных вирусов, которые вызывают по клинике достаточно схожие симптомы с гриппоподобными заболеваниями. Поэтому если у привитого возникли симптомы гриппозной инфекции, не следует считать, что это грипп. Скорее всего, это проявление другой острой вирусной респираторной инфекции.