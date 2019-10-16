«Лимон, апельсин, мандарин настраивают на работу и позитивный лад». Какие эфирные масла полезны осенью

Ксения Филиппова, ароматерапевт: Когда молекула эфирного масла поступает к нам в обонятельный орган, внутри происходит очень много химических процессов. Повышается выработка серотонина и улучшается настроение.

Достаточно всего одной капли чудотворного эликсира и наше психоэмоциональное состояние отреагирует на его воздействие. Например, мята сообщит о недостатке творческого потенциала, лаванда – сигнал, о том, что пора перевести дух. У каждого эфира свое послание. Организм обязательно откликнется на то, чего ему не хватает. Именно так работает диагностика на основе ароматерапии. Опробовав более 60 флаконов, ваш выбор – зов души и тела.

Ксения Филиппова: Осенью нам не хватает цитрусовых, не хватает солнышка и очень хорошо использовать лимон, апельсин, мандарин – это такие позитивные масла, которые настраивают на работу и на позитивный лад.

Подобрать свою «микстуру» можно и от любой болезни. Эфирные масла – прекрасное средство для профилактики и лечения. Терапевтические смеси служат как основным, так и дополнительным источником исцеления. Но и в этой оздоровительной мелодии есть негативные нотки.

Ксения Филиппова:

Каждое масло надо тестировать на реакцию сенсибилизации. Есть масла, которые идут с кумаринами, их нельзя использовать в солнечный период при гормональном нарушении, гипертоникам и гипотоникам, сердечникам, если мы принимаем антибиотики, есть много масел, которые могут усилить их действие, тогда лучше снизить дозу антибиотика либо полностью от него отказаться.