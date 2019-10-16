Прямой эфир

«Лимон, апельсин, мандарин настраивают на работу и позитивный лад». Какие эфирные масла полезны осенью

16 октября 2019 07:52
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Ксения Филиппова, ароматерапевт:
Когда молекула эфирного масла поступает к нам в обонятельный орган, внутри происходит очень много химических процессов. Повышается выработка серотонина и улучшается настроение.

«Лимон, апельсин, мандарин настраивают на работу и позитивный лад». Какие эфирные масла полезны осенью-1

Достаточно всего одной капли чудотворного эликсира и наше психоэмоциональное состояние отреагирует на его воздействие. Например, мята сообщит о недостатке творческого потенциала, лаванда – сигнал, о том, что пора перевести дух. У каждого эфира свое послание. Организм обязательно откликнется на то, чего ему не хватает. Именно так работает диагностика на основе ароматерапии. Опробовав более 60 флаконов, ваш выбор – зов души и тела.

«Лимон, апельсин, мандарин настраивают на работу и позитивный лад». Какие эфирные масла полезны осенью-4

Ксения Филиппова:
Осенью нам не хватает цитрусовых, не хватает солнышка и очень хорошо использовать лимон, апельсин, мандарин – это такие позитивные масла, которые настраивают на работу и на позитивный лад.

«Лимон, апельсин, мандарин настраивают на работу и позитивный лад». Какие эфирные масла полезны осенью-7

Подобрать свою «микстуру» можно и от любой болезни. Эфирные масла – прекрасное средство для профилактики и лечения. Терапевтические смеси служат как основным, так и дополнительным источником исцеления. Но и в этой оздоровительной мелодии есть негативные нотки.

Ксения Филиппова:
Каждое масло надо тестировать на реакцию сенсибилизации. Есть масла, которые идут с кумаринами, их нельзя использовать в солнечный период при гормональном нарушении, гипертоникам и гипотоникам, сердечникам, если мы принимаем антибиотики, есть много масел, которые могут усилить их действие, тогда лучше снизить дозу антибиотика либо полностью от него отказаться.

«Лимон, апельсин, мандарин настраивают на работу и позитивный лад». Какие эфирные масла полезны осенью-10

От некачественных синтетических масел есть вероятность заработать астму. Изготовленную на совесть продукцию отыскать не так-то просто.

Ксения Филиппова:
Натуральность масла зависит от многих факторов: и от страны происхождения, и от условия произрастания, и от того, кто дистиллировал масло. Обязательно надо спросить хроматограмму либо масс-спектрограмму – это такие специальные документы к эфирному маслу.

«Лимон, апельсин, мандарин настраивают на работу и позитивный лад». Какие эфирные масла полезны осенью-13

Сеанс ароматерапии несложно организовать дома. Для бодрости добавьте в аромалампу хвойных. Концентрацию внимания на работе поддержит розмарин, захватите его с собой вот в таком кулоне или брызните на ватный диск.

«Лимон, апельсин, мандарин настраивают на работу и позитивный лад». Какие эфирные масла полезны осенью-16

Ксения Филиппова:
Мой совет: всем использовать мини-дозы, чем меньше, тем лучше.

«Лимон, апельсин, мандарин настраивают на работу и позитивный лад». Какие эфирные масла полезны осенью-19

 

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