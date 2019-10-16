«Лимон, апельсин, мандарин настраивают на работу и позитивный лад». Какие эфирные масла полезны осенью

Ксения Филиппова, ароматерапевт:
Когда молекула эфирного масла поступает к нам в обонятельный орган, внутри происходит очень много химических процессов. Повышается выработка серотонина и улучшается настроение.
Ксения Филиппова, ароматерапевт:
Когда молекула эфирного масла поступает к нам в обонятельный орган, внутри происходит очень много химических процессов. Повышается выработка серотонина и улучшается настроение.
Достаточно всего одной капли чудотворного эликсира и наше психоэмоциональное состояние отреагирует на его воздействие. Например, мята сообщит о недостатке творческого потенциала, лаванда – сигнал, о том, что пора перевести дух. У каждого эфира свое послание. Организм обязательно откликнется на то, чего ему не хватает. Именно так работает диагностика на основе ароматерапии. Опробовав более 60 флаконов, ваш выбор – зов души и тела.
Ксения Филиппова:
Осенью нам не хватает цитрусовых, не хватает солнышка и очень хорошо использовать лимон, апельсин, мандарин – это такие позитивные масла, которые настраивают на работу и на позитивный лад.
Подобрать свою «микстуру» можно и от любой болезни. Эфирные масла – прекрасное средство для профилактики и лечения. Терапевтические смеси служат как основным, так и дополнительным источником исцеления. Но и в этой оздоровительной мелодии есть негативные нотки.
Ксения Филиппова:
Каждое масло надо тестировать на реакцию сенсибилизации. Есть масла, которые идут с кумаринами, их нельзя использовать в солнечный период при гормональном нарушении, гипертоникам и гипотоникам, сердечникам, если мы принимаем антибиотики, есть много масел, которые могут усилить их действие, тогда лучше снизить дозу антибиотика либо полностью от него отказаться.
От некачественных синтетических масел есть вероятность заработать астму. Изготовленную на совесть продукцию отыскать не так-то просто.
Ксения Филиппова:
Натуральность масла зависит от многих факторов: и от страны происхождения, и от условия произрастания, и от того, кто дистиллировал масло. Обязательно надо спросить хроматограмму либо масс-спектрограмму – это такие специальные документы к эфирному маслу.
Сеанс ароматерапии несложно организовать дома. Для бодрости добавьте в аромалампу хвойных. Концентрацию внимания на работе поддержит розмарин, захватите его с собой вот в таком кулоне или брызните на ватный диск.
Ксения Филиппова:
Мой совет: всем использовать мини-дозы, чем меньше, тем лучше.