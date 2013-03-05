Неправильное питание может привести к раку кишечника. Как уберечься от рака?

Рак – загадочный недуг, который сопутствует человеку на протяжении всей его эволюции. Одна из наиболее распространенных его форм – рак кишечника.

Владимир Караник, главный врач УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер», кандидат медицинских наук:

Колоректальный рак (рак кишечника), действительно, одна из самых распространенных злокачественных опухолей, и мы видим тенденцию к ее увеличению. Причем эта тенденция мировая: она есть в США, и в Европе, она есть и у нас. За прошлый год в Минске было зарегистрировано 948 пациентов с данной онкологией. Это вторая по частоте опухоль. Современные возможности визуализации рака позволяют выявлять те опухоли, которые при прежних возможностях медицины проходили как метастазы рака из невыясненного первичного источника.

Факторы риска

Люди годами игнорируют профилактические осмотры у врачей. Но, когда рак заявляет о себе явными симптомами, требуют в сию секунду консультации, исследования, лечения. А ведь на этом этапе для рака дни и даже недели не имеют никакого значения.

Для колоректального рака очевидным фактором риска становится неправильное питание. Перекусываем на ходу, где попало и как попало. Забрасываем в себя слишком много рафинированной пищи, животных жиров и белков и очень мало растительной клетчатки, своего рода «метелки» для кишечника. И вот уже факторы риска превращаются в риск для жизни.

Юрий Цемахов, заведующий онкохирургическим отделением №2 УЗ «Минский городской онкологический диспансер»:

Существует такое понятие как семейный полипоз – наследственная склонность к развитию полипов. А есть неполипозный наследственный рак толстой кишки. Эта категория людей должна пожизненно раз в год проверяться, когда рекомендуется ежегодно обследовать кишечно-желудочный тракт обычных людей только после 50-ти лет.

Еще один фактор риска – стресс. Но как же справиться с ним в наш бурный век страстей? Раз саму стрессовую ситуацию ликвидировать невозможно, значит надо относиться к ней по-другому, чтобы не обременять свой организм лишним страшным недугом. А относиться по-другому может лишь гармоничный человек.

Ранние симптомы

Владимир Караник:

Дело в том, что симптомов, которые стопроцентно указывают на наличие опухоли, не существует. Рак развивается у пациентов старших возрастных групп, которые к тому времени имеют ряд сопутствующих заболеваний, часто маскирующих первые проявления колоректального рака. Для опухоли, которая локализуется в правом фланге ободочной кишки, основной манифестирующий фактор – это токсико-анемический синдром. У пациентов развивается хроническая анемия, появляются беспричинные жалобы на слабость, замечают сероватый цвет лица – все это повод незамедлительно обратиться к врачу. Но, как правило, сначала определяется анемия, и пациент отправляется на гастроскопию, где выявляется хронический гастрит, ставится диагноз железодефицитная анемия, и пациент начинает принимать препараты с железом. В первое время ему даже становится легче. Таким образом, диагноз во время не ставится.

Что касается левого фланга, то сначала врачи обратят внимание на проблемы, связанные с нарушением проходимости кишечника. Основной фактор при раке прямой кишки - наличие кровянистых выделений. А на этот раз рак замаскируется под геморрой.

Диагностика

Владимир Караник:

Основной метод диагностики – это, конечно, эндоскопическое исследование. По современным данным, в возрасте старше 50 лет выполнение колоноскопии, одного из видов эндоскопического исследования, раз в 10 лет с санацией (удалением) полипов, которые там образуются, снижает риск развития заболевания на 60-80%. Этой процедурой мы снижаем риск в разы, но, к сожалению, люди не идут на данный вид исследования. Кто-то считает это чем-то неприличным, постыдным, кто-то – из-за болевого синдрома.

Лечение

Юрий Цемахов:

Мы выполняем все операции на желудочно-кишечном тракте, которые выполняются в мире. Как правило, после таких операций, когда болезнь вышла за пределы стенки кишечника, к оперативному вмешательству присоединяются и другие методы лечения: лучевая или химиотерапия – это решает врач. Бывает и повторное оперативное вмешательство.

Что пугает пациентов и становится причиной отказа от операции? Это необходимость проведения колостомии. Как показывает послеоперационный опыт, наличие современных средств по уходу за колостомой и соблюдение специальной диеты может свести все неудобства к минимуму. Формирование противоестественного заднего прохода проводится, чтобы сохранить человеку жизнь. Однако есть такие пациенты, которым радикально помочь невозможно.

Юрий Цемахов:

Иногда мы видим, что больной может просто не перенести операционного вмешательства. Тогда мы проводим попытку привести человека в такое состояние, чтобы он смог пережить какую-то малейшую оперативную тактику нашего лечения.

Владимир Караник:

Что касается химиотерапии, то она достаточно много окружена слухами, домыслами. Кто-то ее боится, кто-то ее требует. На сегодняшний момент основной принцип химиотерапии получить наибольшую пользу с наименьшим вредом для организма. Кто-то переводится на таблетированную химиотерапию: пациент получает таблетки в аптеке и принимает их дома под нашим контролем. Кому-то проводятся однодневные введения препаратов, а кто-то попадает на пятидневное введение препаратов. Есть утвержденные Минздравом стандарты, есть европейские рекомендации, и никто выходить за их рамки не будет.