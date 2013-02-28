Диабетическая стопа: чем она опасна для диабетиков?

Сегодня насчитывается более 150 миллионов жертв «сладкого недуга», и каждые 15 лет их количество удваивается. Печальные цифры… Но сегодня достижения медицины позволяют успешно справляться с лечением сахарного диабета, однако все равно остается масса проблем с его осложнениями.

Тема нашей беседы – диабетическая стопа, одно из самых тяжелых осложнений сахарного диабета. Так что же такое диабетическая стопа?

Игорь Игнатович, доцент 1-ой кафедры хирургических болезней БГМУ, член Европейской ассоциации сосудистых и эндоваскулярных хирургов, кандидат медицинских наук:

Диабетическая стопа – это нарушение нервной системы, нарушение магистрального кровотока и костного скелета, связанное с сахарным диабетом. Вследствие высокого уровня лейкемии крови сначала поражаются нервные стволы – проявляется нейропатия нарушением чувствительности. Потом к этому присоединяется нарушение магистральных артерий, возникает диабетическая ангиопатия со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Признаки и симптомы

Игорь Игнатович:

Говоря о стопе, нужно сказать, что это та часть тела, которая в большей степени подвержена травматизации. То есть любой шаг – это растяжение сухожилий и связок, сотрясение кожи, когда мы наступаем на какую-то поверхность. У здорового человека все это проходит бесследно. Но если у человека возникает нейропатия, то есть нарушается чувствительность стопы, позже – снижение магистрального кровотока, то повреждения стопы при ходьбе оставляют свой отпечаток на здоровье. Мы ходим, как правило, в обуви, а обувь нарушает в той или иной степени кожный покров. Если у человека без диабета любая потертость вызывает боль, и он обращает на это внимание, то пациенты, больные диабетической нейропатией, раны, ссадины на своей ступе не замечают, которые позже становятся язвами и входными «воротами» для инфекций. Все это может привести к ампутации конечностей.

Пациенты с диагнозом сахарный диабет прекрасно осведомлены о возможных осложнениях их болезни, если не соблюдать рекомендации врача. Тем не менее, когда синдром диабетической стопы проявляется в полной своей «красе», это ввергает людей в шок. Впоследствии пациенты сами признаются в своих ошибках.

В том и коварство сахарного диабета: если пустить течение болезни на самотек, даже при мнимом хорошем самочувствии, увы, осложнений не избежать.

Михаил Шкода, заведующий центром «Диабетическая стопа» г.Минска:

Кстати, страдать могут не только наши ноги. У некоторых пациентов и руки тоже в болезненном состоянии, только что нагрузка на руки меньше, вот и проявляется болезнь не так сильно.

С какими заболеваниями можно спутать диабетическую стопу?

Игорь Игнатович:

Сходные симптомы имеют поражения суставов, например, артрозы, артриты либо вертеброгенные боли, связанные с поражением позвоночника. Но при любых нарушениях чувствительности ступы пациент должен обратиться к хирургу.

При каком типе диабета проявляются осложнения? Тип не имеет значения. Просто пациенты с 1-ым типом диабета более тщательно следят за собой – вынуждены. Чего не скажешь о 2-ой категории. Обычно это люди старшего возраста. Кроме того, с возрастом к сахарному диабету присоединяется классический «букет» болезней, накопленных в течение жизни. И еще курение, от которого совершенно не хочется избавляться.

Лечение

Игнат Игнатович:

В принципе, с хорошим результатом и при нейропатической форме ампутации, как правило, единичны. Сложнее дело обстоит с нейроишемической формой. Возможны 3 подхода: эндоваскулярный поход, традиционное хирургическое вмешательство и гибридный подход, который совмещает и эндоваскулярные методы, и хирургические. Но во многом результаты лечения зависят от того, насколько быстро пациент оказался в поле зрения врачей и насколько быстро они оказали больному соответствующую помощь.

Как спастись от осложнений? Самая тяжелая хирургическая помощь – высокая ампутация, которая в принципе полностью меняет жизненный уклад пациента, его жизненную позицию и его функции.

Михаил Малиновский, врач-хирург центра «Диабетическая стопа» г.Минска:

У диабетиков все процессы некрозов распространяются очень быстро: иногда достаточно недели, иногда – месяца. Все зависит от приема лекарственных препаратов.

Михаил Шкода:

Проводилось исследование, что пациенты мужского пола с диабетом живут дольше, чем их коллеги-мужчины без диабета. И все потому, что они смотрят за собой.

Если же человек, соблюдая рекомендации врача, следит за уровнем лейкемии, возможны ли осложнения?

Игнат Игнатович:

Развитие таких осложнений тоже возможно, но это случается очень-очень редко. Этот синдром развивается у пациентов, которые не следили за стопами и за уровнем глюкозы своей крови. Диабетическая стопа – это, скажем так, болезнь такой социальной группы, которых называют дезадаптированными. Это могут быть люди пожилого возраста, живущие одни, которые не могут обеспечить себе необходимый уход, люди с ограниченными физическими возможностями, которые просто не могут дойти до поликлиники. Это те люди, которые по тем или иным причина не следуют рекомендациям врачей.

Высока ли летальность при этих осложнениях?

Игнат Игнатович:

Среди тех пациентов, которым выполняют высокие ампутации, в течение трех лет умирает половина из них. Да, высокие цифры, колоссальные потери для государства. Об этом надо помнить и делать все возможное, чтобы количество ампутаций уменьшить.

Когда пациенту вставлен уже диагноз диабетической стопы, какие рекомендации он должен выполнять, чтобы не довести до фатальных осложнений?

Игнат Игнатович:

Такой пациент всегда должен следить за уровнем сахара в крови. Ему следует обязательно следить за своими стопами, то есть, если у него хорошее зрение, он должен сам осматривать свои стопы, вечером мыть их в теплой воде, просушивать их полотенцем. С осторожностью надо подходить к обрезанию ногтей на ногах. Если у пациента сухая кожа, то можно пользоваться увлажняющими кремами, но при этом не втирать его в межпальцевые промежутки. Обувь должна быть из мягкой кожи и подходить по размеру. При появлении на стопах ран, ссадин, волдырей, пациент обязательно должен показаться врачу.