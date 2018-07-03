«Необходимо выслушать ребенка»: как психолог помогает детям в «Зубрёнке»

Ведь конфликтные ситуации, несмотря на дружескую атмосферу, между детьми порой становятся барьером для продуктивного отдыха.



Екатерина Тавкинь, педагог-психолог Национального образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:

Мы иногда сталкиваемся с тем, что бывают конфликты между нашими воспитанниками. В первую очередь стараемся подобрать индивидуальный подход и понять, в чем же дело. У воспитанников различных возрастных групп бывают различные сложности: и с адаптацией, иногда они не находят взаимопонимания со сверстниками. Необходимо выслушать ребенка.