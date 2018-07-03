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«Необходимо выслушать ребенка»: как психолог помогает детям в «Зубрёнке»

03 июля 2018 09:51
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Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок».

После активного отдыха баланс энергии в оздоровительном центре восстанавливают на релаксационных занятиях.

Чистый воздух – лучшая профилактика стресса, утверждают специалисты.

«Необходимо выслушать ребенка»: как психолог помогает детям в «Зубрёнке»-1

Ведь конфликтные ситуации, несмотря на дружескую атмосферу, между детьми порой становятся барьером для продуктивного отдыха.

Екатерина Тавкинь, педагог-психолог Национального образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:
Мы иногда сталкиваемся с тем, что бывают конфликты между нашими воспитанниками. В первую очередь стараемся подобрать индивидуальный подход и понять, в чем же дело. У воспитанников различных возрастных групп бывают различные сложности: и с адаптацией, иногда они не находят взаимопонимания со сверстниками. Необходимо выслушать ребенка.

«Мы – страна Детства»: как работают взрослые в «Зубрёнке», чтобы отдохнули дети

# Детские лагеря в Беларуси # Здоровье # Екатерина Тавкинь

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