«Нельзя употреблять слово «сверлить»: как подготовить ребёнка к походу к стоматологу?

Стоматолог: великий и ужасный. Даже взрослые дяди и тёти до дрожи боятся попасть к нему в кресло. Что уж говорить о самых маленьких пациентах – детях до 4 лет. Чаще всего малыши оказываются у стоматолога по неопытности родителей.



Василина Андреева, кандидат медицинских наук, доцент кафедры ортопедической стоматологии и ортопедии с курсом детской стоматологии БелМАПО:

Кариозная болезнь является инфекционным заболеванием. Её вызывает кариозно-патогенный микроорганизм Streptococcus mutans. Который передаётся маленькому ребёнку со слюной матери.

Так называемые слюнные контакты. Это – облизывание соски, целование ручек и губ ребёнка, проба пищи из ложечки перед тем, как накормить ребёнка. И иногда такие нарушения, как разжёвывание твёрдой пищи и потом кормление этой пищей ребёнка.

Питательная среда для кариеса – сахара. Поэтому прорезывание зубов – причина отказаться от ночного кормления. А силиконовый напальчник-щётка для чистки обязан появиться в доме вместе с первым зубом у ребёнка.

Василина Андреева:

Появление первых зубов – это повод обратиться к стоматологу. Для того, чтобы получить, во-первых, грамотную консультацию, как ухаживать за этими зубками, потому что мама может об этом не знать. И для того, чтобы стоматолог оценил факторы риска в развитии кариозной болезни. Например, патология беременности. Рассказать, научить, как правильно кормить ребёнка, рассказать про вот эти ночные вскармливания.

Не только кариес опасен для малышей.

Бывают ещё и заболевания слизистой, либо травмы от первых попыток ходить. Важно регулярно проверять состояние полости рта ребёнка и как можно раньше посетить стоматолога. Кстати, первый поход к дантисту – это встреча-знакомство, а не приём по острой боли. Так дети учатся доверять человеку в белом халате.

Стоматолог и родители – одна команда. Маме и папе стоит быть примером: чистить с малышом зубы, приучать к их подсчёту и уходу. И, конечно, морально подготовить к посещению врача.

Василина Андреева:

Никогда нельзя употреблять такие слова, как «тебе будут сверлить», даже слово «лечить» иногда вызывает у ребёнка дискомфорт. Это всё должно быть в игровой форме. Очень полезно показать мультфильмы: обучающие мультфильмы про кариес зубов.

Там обычно показывают про положительных и отрицательных героев. И, конечно, обсудить эту ситуацию с ребёнком – какой герой как поступает и как правильно ухаживать за зубами.

Пациент заслужит маленький подарок после осмотра, даже если закапризничает – нужно отнестись к нему с пониманием. Важно знать: не идите к стоматологу, если ребёнок простужен, голоден или в это время обычно спит. Врач, со своей стороны, тоже постарается сделать всё, чтобы их встреча для малыша была безболезненной.

Василина Андреева:

При общении с ребёнком мы никогда не называем инструменты реальными названиями. Это всегда – пылесосик, пчёлка, на зубах у нас живёт червячок, которого нужно словить. Зубки мы красим, делаем белыми.