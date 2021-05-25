Нейрохирургия в Беларуси. Где и как проводятся сверхточные операции?

Способность говорить и двигаться не кажется чем-то особенным. Но из-за ряда болезней утратить такие умения очень легко. Каждый год в Беларуси регистрируют тысячи новых пациентов с повреждением нервной системы, черепно-мозговыми травмами и заболеваниями позвоночника. В таких случаях не обойтись без помощи нейрохирурга.

Илона из-за травмы лучевого нерва больше года не могла управлять собственной кистью. После операции чувствительность вернулась полностью. Теперь женщина готовится к выписке.

Илона Андрюшкова:

Я просто упала, не было ни перелома, ни трещин, и вот полтора года я мучилась с рукой, были очень сильные болевые ощущения, рука сгибалась в кулак. Благодаря специалистам, которые проконсультировали, собрали консилиум, решили, подсказали, что и как можно сделать. Мне поставили нейростимулятор. Фактически сразу у меня ушла вся боль, ручка работает, все хорошо, я сама могу уже все взять в руку, раньше я взять не могла, поэтому хорошее отношение. Я даже не ожидала, что наша медицина настолько продвинута уже вперед.

Виталий Боярчик, врач-нейрохирург РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

Мы имплантировали восьмиконтактный электрод на задние рога спинного мозга на шейном уровне. Тестовая стимуляция показала хороший эффект, после чего мы имплантировали ей постоянный нейростимулятор. В итоге никаких наружных нейроаппаратов, никаких проводов на теле нет, все спрятано внутри. Мы добились замечательного эффекта: практически полного купирования болевого синдрома.

Нейрохирургия занимает второе место по сложности, уступая лишь кардиологическим операциям. Чаще всего в человеческий мозг приходится вмешиваться из-за травм, аневризм и опухолей. Хирургия настолько шагнула вперед, что теперь есть возможность проводить операции при полном сознании пациента.

Ольга Лобановская, врач-анестезиолог РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

Краниотомия в сознании – это когда мы пробуждаем пациента во время нейрохирургической операции, и на протяжении практически всей операции пациенты с нами контактируют, мы выполняем разные речевые и двигательные тесты. Эта методика применяется, когда объемные образования и очаги эпилептической активности расположены в функционально значимых зонах, вблизи речевых, зрительных и двигательных центров. Иногда нейрохирургическое вмешательство требует нестандартного подхода к работе анестезиолога, иногда пациенты находятся на операционном столе в разных положениях: сидя, лежа, на боку, лицом вниз.

Подобные манипуляции возможны только при наличии профессионального оборудования. В Беларуси есть все необходимое для того, чтобы не просто улучшить состояние практически безнадежных пациентов, но и вернуть их к полноценной жизни.

Антон Родич, врач-нейрохирург РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

Мы освоили новые методики с помощью нейрофизиологического комплекса, который, к примеру, во время операции нам позволяет определить двигательную зону, где она находится в головном мозге, как нам обойти опухоль, как нам выбрать правильную траекторию, рассчитать точку входа при операциях с помощью нейронавигации, которая тоже нам помогает выполнять операции.

Каждый год нейрохирурги проводят исследования заболеваний нервной системы и внедряют новые способы проведения сверхточных операций. Опытные врачи всегда в поиске современных методов диагностики и лечения. Владимир Алексеевец, врач-нейрохирург РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

В нашем центре мы работаем со всем спектром болей и расстройств движения и в этом наше главное преимущество. Человек, придя сюда, может получить фактически любую операцию, которая касается функциональной нейрохирургии.