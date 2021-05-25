Щелчки в челюсти. Почему стоит обратиться к врачу и как это лечат

Нижняя челюсть – единственный подвижный элемент среди всех костей черепа. Ее работа напрямую зависит от состояния височно-нижнечелюстного сустава: эта структура помогает широко раскрываться рту и должна работать бесшумно. При движении челюстью человек не должен чувствовать никакого дискомфорта, а неприятные ощущения и щелчки – серьезный повод обратиться к врачу. Даже при отсутствии боли большинство людей привыкают к нарушению и не обращают внимание на звуки годами. И очень зря, симптом может сигнализировать о начале развития серьезного заболевания.

Наталья Гриценко, челюстно-лицевой хирург медицинского центра «Нордин»:

Проблема щелкающей челюсти очень распространена. И многие ошибочно предполагают, что так и должно быть: у одного она может щелкать, а у второго нет, но все это варианты нормы. На самом деле щелчков в суставах быть не должно – это говорит о патологии. Когда щелкает челюсть и пациента беспокоит только звук – это один вопрос. Но все равно это приведет в дальнейшем к развитию патологии в височно-нижнечелюстном суставе, потому что когда происходит щелчок, это говорит о том, что кость трется о кость. А в любом «уважающем себя» суставе есть хрящевой диск, который выполняет амортизирующее свойство. Когда этот диск фрагментируется, смещается, тогда и возникают щелчки в суставе.

При длительном течении заболевания могут пострадать жевательные поверхности зубов, перенапрягаются височные мышцы, которые двигают челюсть. Со временем появляются головные боли, боли в шее и ушах. Пациенты обращаются к лор-врачам, неврологам и только потом понимают, что эта проблема решается у челюстно-лицевого хирурга. Чем дольше протекает заболевание, тем труднее будет специалисту поставить правильный диагноз.

Наталья Гриценко:

Лечится сейчас все это успешно в комплексе с ортопедами, челюстно-лицевыми хирургами. Мы изготавливаем специальные капы, нормализуем прикус. В том числе у нас есть такая уникальная возможность – введение внутрисуставных препаратов, которые будут лечить сустав и приводить к тому, что щелчки будут уходить. Это препараты гиалуроновой кислоты, это противовоспалительные препараты и новая уникальная методика – PRP – введение собственной плазмы, обогащенной тромбоцитами, внутрь сустава.