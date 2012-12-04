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Неформально пообщаться в поликлинике с медиками Минска можно в первый вторник месяца с 17.00 до 19.00

04 декабря 2012 17:23
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Новости Беларуси. Медики столицы будут неформально общаться со своими пациентами в первый вторник каждого месяца. Поговорить с руководством и ведущими специалистами в области здравоохранения можно будет с 17 до 19 часов.

Старт таким беседам дали 4 декабря во всех взрослых поликлиниках Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наталья Дергач, главный врач 34-й центральной поликлиники:
Мы планируем рассказывать о новых формах работы, которые внедрены в поликлинике, об организации оказания медицинской помощи и в поликлинике, и в городе, обязательно на встречах запланировано присутствие врачей-специалистов, заведующих отделений, чтобы пациенты могли напрямую задавать вопросы профильным специалистам, врачам-терапевтам и заведующим отделений.

# Поликлиники в Минске # Здоровье # Наталья Дергач

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