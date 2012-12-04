Белорусские трансгенные растения пока не попадают на прилавки магазинов

О том, что овощи для салата можно вырастить у себя в огороде, а ягоды и грибы собрать на лоне природы, современное общество скоро и знать не будет. Ведь гораздо проще заглянуть в местный супермаркет и всё купить. И теперь перед наукой стоит насущный вопрос- как прокормить 7-миллиардное население нашей планеты. Вот тут на помощь человечеству и пришла генная инженерия. Именно она поможет решить эту проблему.

В Беларуси работы по выращиванию трансгенных растений находятся в стадии испытаний и этот процесс строго контролируется.

Владимир Решетников, академик НАН Беларуси, заведующий отделом биохимии и биотехнологий растений Центрального ботанического сада:

У нас в Беларуси ничего трансгенного в продаже нет. Работают в Академии наук у нас по картофелю, томатам, клюкве, бруснике. Но в настоящее время потребителю ничего не передается, ничего не продается, потому что мы строго соблюдаем закон о биобезопасности.

По задумке учёных, выращивание генномодифицированных растений, устойчивых к различным заболеваниям, позволит почти полностью отказаться от химических средств защиты - пестицидов и нитратов.

Владимир Решетников, академик НАН Беларуси, заведующий отделом биохимии и биотехнологий растений Центрального ботанического сада:

Одно из таких растений - это клюква крупноплодная, туда мы внедрили сладкий белок, который характерен пасленовым растениям, для того, чтобы этой клюкве повысить устойчивость к болезням и придать большую сладость.

Считать, что все трансгенные продукты «это зло» - не верно. За границей известны случаи, когда в овощные культуры добавляли ген или вирус животного или рыбы, чтобы повысить устойчивость продукта к агрессивной окружающей среде. В Беларуси, лабораторно выращивая такие растения, учёные используют гены только растительного и микробного происхождения. Тем самым исключая негативные последствия для человека.

Владимир Решетников, академик НАН Беларуси, заведующий отделом биохимии и биотехнологий растений Центрального ботанического сада:

Мы работаем с растением, в который включаем ген растительный, который близок природе и он по своей сути не может повредить человеку. Мы можем сделать с вами винегрет из помидор и клюквы и никто не будет сомневаться что это безопасно. Так что если мы внедряем ген из помидор, который повышает устойчивость клюквы, по сути мы получаем винегрет-салат, который не может навредить.

Учёные ежедневно ломают голову над тем, как улучшить качество нашей жизни, думая, прежде всего, о нашем здоровье. Именно поэтому белорусы не спешат в своих исследованиях, пользуясь принципом, семь раз отмерь, один раз отрежь, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».